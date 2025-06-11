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Сабо: Посмотрите на АПЛ и Бундеслигу - куда там Матвиенко? Он не тянет уровень сборной
Также досталось и Бондарю
фото из свободных источников
Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказался об игре центрбека Николая Матвиенко на товарищеском турнире Canadian Shield.
"Матвиенко уже 29 лет, но скажите, за все это время им кто интересовался? Нет! В "Арсенал" я не верю. Он очень слабый центральный защитник – в отборе ноль! Ему просто повезло, что он в "Шахтере" играет, который в чемпионате постоянно атакует и защищаться не особо то и нужно. А в сборной Матвиенко еще и капитан команды. Против Канады он вышел слева и это был провал.
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В футболе такая тенденция, что в будущем будут играть еще сильнее. Посмотрите на АПЛ и Бундеслигу. Куда там Матвиенко? Я вообще считаю, что он не тянет уровень сборной Украины.
А Бондарь – это вообще... Такое ощущение, что его от безысходности вызывают. У нас есть гораздо сильнее него защитники", - рассказал Сабо.
Напомним, что Матвиенко отыграл 66 минут в матче с Канадой (2:4), а игру с Новой Зеландией (2:1) провел на скамье запасных.
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