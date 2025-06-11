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"Собирали важный опыт перед отбором ЧМ", - Ребров подвел итог турнира Canadian Shield-2025

Национальная сборная Украины
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Наставник сборной Украины подвел итог турнира в Канаде

"Собирали важный опыт перед отбором ЧМ", - Ребров подвел итог турнира Canadian Shield-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итоги турнира в Канаде, где национальная команда сыграла два матча - сначала уступила Канаде 2:4, а затем выиграла у Новой Зеландии 2:1.

"В первую очередь, эти два матча в рамках турнира помогли нам привлечь и предоставить игровую практику большому количеству игроков и продолжить собирать важный опыт вместе перед началом осенней квалификации к чемпионату мира. На протяжении нашего пребывания в Торонто считаю очень полезными все инициативы, организованные и осуществленные благодаря УАФ в плане сближения части украинского футбола и игроков с украинской диаспорой в Канаде, что тоже не менее важно.

Благодарю всех игроков, которые после долгого сезона, который для многих из них был очень насыщенным в плане количества матчей и дальних переездов, приняли участие в этом сборе. Вчера они также напомнили миру о ежедневных страданиях украинского народа от обстрелов и атак на мирное население со стороны России, на фоне массовой атаки на Киев в ночь перед вчерашней игрой.

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К сожалению, даже после более чем трех лет с начала полномасштабного вторжения не уменьшается бесчеловечность и жестокость со стороны агрессора к нашим людям, как и необходимость освещать это всему футбольному сообществу", – написал Ребров в Инстаграм.

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Сергей Ребров Украина
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
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