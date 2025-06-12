Старые проблемы, новые лица... Послевкусие от выступлений Украины на Canadian Shield

Вот и отгремели матчи "долгожданного" Canadian Shield. Для чего это вообще все было..? С какой целью?

Откровенно говоря - непонятно. В очередной раз приходится анализировать то, что и так было максимально очевидным еще раньше. Только на этот раз сделаем это не в разрезе критики, а в разрезе реальности. Потому что многие вещи уже не то, что приобрели тенденциозный характер (это произошло значительно раньше), а просто превратились в повседневную реальность. Мы уже не говорим о "золотом" поколении украинских сборников - мы видим только факты и текущий уровень.

Ни имиджа, ни экспериментов

Прежде всего, эта помпезная поездка за океан имела под собой имиджевый характер с возможностью протестировать состав в разных формациях. И все было бы отлично, если бы так. Цель прекрасная. Однако вопросы начались еще на этапе объявления заявки "сине-желтых" на этот июньский цикл. Если бы это был ростер на пул официальных матчей - вопросов было бы значительно меньше. А здесь же, на товарищеский ивент за океаном - выводы сами собой напрашивались.

Мы ожидали увидеть в футболке главной команды новые имена вроде Чачуа из "Карпат", Ермакова из "Александрии", Твердохлеба из "Кривбасса", или попробовать, например, того же Степанова из "Байера". Почему нет? Или даже среди старых забытых персоналий: Буяльского ("Динамо") или Филиппова ("Александрия"). Да кандидатов куча! Было бы только желание. Можно перепробовать чуть ли не все кандидатуры и самые смелые идеи. И при этом не бояться за результат. Выставляй абсолютный микс и никто ни одного кривого слова не скажет. Лучшей возможности и не придумать.

А на деле мы получили только одного полноценного нападающего в лице Яремчука. Можно же было взять условного Сикана из "Трабзонспора". Ключевой месседж этого решения максимально непонятен. Точнее говоря, постановка, которая предшествовала данному выбору. Для этого и существуют товарищеские матчи, чтобы пробовать и наигрывать новое без давления результата.

Хорошо, двигаемся дальше. Пропустим этот момент. Приехали в солнечный Торонто уже таким составом, но почему же на матч против канадцев снова по сути вышли самые сильные? Судаков слева на позиции вингера - это не эксперименты, такое мы уже видели. И здесь как раз совершенно непонятно концептуальное видение тренерского штаба во главе с Ребровым. Ну будьте вы похитрее, убейте одним выстрелом двух зайцев. Выпуская резервный состав, тренер украинской сборной мог снять с себя ответственность за результат и игру. Условно, выиграли запасные - прекрасно. Проиграли - ну вот посмотрите, почему в основе играют именно те, кто и выступают регулярно. И вот эта такая в определенном смысле грубая "прямолинейность" во всем прослеживалась у наших. К сожалению.

Так и хочется сказать: ну будьте вы более креативными и немного легче на подъем. Хватит этих серьезных гримас там, где они не нужны. От слова "совсем".

Если же говорить о пресловутом имидже. То опять же, на бумаге все выглядело неплохо. Это была прекрасная возможность порадовать местную диаспору и напомнить о кровавых событиях в Украине. Получилось ли это? Только второе. Потому что игра наших сборников в противостоянии с подопечными Джесси Марша и количество болельщиков (прим. - значительно, если не тотально меньшее) на трибунах той же арены "БМО Филд" во втором поединке с новозеландцами являются как бы прямо пропорциональными и прямо зависимыми явлениями.

Вот и получили такое себе "непонятно что". Для украинского болельщика эти матчи, а особенно второй, в контексте времени начала были максимально некомфортными. Как и для игроков этот длинный перелет за океан после тяжелого клубного сезона посреди отпуска. А уже не так много осталось до начала выступлений призеров УПЛ в квалификации еврокубков. Такая же ситуация с материалом для тренерского штаба - какой-то новой основы для анализа в этих встречах тоже было мало.

Ментальный диссонанс, не иначе. Прямо как лейтмотив этих летних матчей.

"Красные листья"

Если же остановиться подробнее именно на игре наших футболистов против "красных", то здесь уже даже нет сил для какой-либо критики. Опять же, вышли бы вы играть каким-то экспериментальным составом с хоть какими-то интересными замыслами, но при этом проиграли - никто бы и слова кривого не сказал.

Однако, когда выходит по факту основа и допускает недопустимое количество грубых индивидуальных ошибок в банальных ситуациях... Валерий Бондарь точно не захочет вспоминать этот матч. Потому что по сути как забивали нам канадцы? После разрывов зон, за которыми следовали банальные верховые подачи и прострелы. Это все. Что бы там ни говорили, подопечные Марша ничего экстраординарного нам не предложили впереди. Мы сами себе это напривозили. Это факт.

Во время просмотра того поединка с "кленовыми листьями" складывалось четкое ощущение: мы воспринимали эту встречу слишком серьезно, хотя при этом играли в товарищеском характере. А вот хозяева канадцы действовали раскованно, но выглядели как в официальном матче. Вот такой вот парадокс.

При этом моменты у нас точно были, и даже немало. Да и индивидуальное мастерство у наших представителей атакующего звена тоже есть. Что в целом доказали два гола в концовке. Однако, гореть по ходу встречи канадцам 0:4...

Этот бардак, перманентный хаос и определенная расхлябанность... Даже не так, эта тотальная неопределенность в том, что мы вообще хотим, на что мы делаем на данном этапе своего развития и к чему стремимся в будущем - просто-напросто утомили.

"All Whites"

С островитянами было проще. Еще бы! Ведь было бы максимально странно, если бы произошло наоборот. В этой встрече украинская главная команда уже была представлена в большинстве своем резервистами. Здесь мы уже увидели в деле Чеберка, Михайленко, Кабаева, Михайличенко и других. Сергей Станиславович сдержал свое слово и перекроил свой состав, дав сыграть свои 90 минут практически всем. Из стартовой "одиннадцатки" в первом матче на второй с первых минут вышли только Забарный и Тымчик.

Кстати, Илью по праву можно назвать "Львом" этих двух матчей. Центрбек "Борнмута" едва ли не единственный из нашего ростера, кто демонстрирует высокий уровень стабильно. Также по итогам этого цикла стоит отметить и Зинченко. Все-таки опыт есть опыт.

Против подопечных Даррена Бейзли мы уже больше контролировали мяч. И закономерно значительно больше атаковали. В первом тайме "белые" вообще ничего конкретного не сумели создать у ворот Лунина. По картинке все выглядело более-менее симпатично. Мы бежали, атаковали и все время пытались обострять. Как минимум, наш альтернативный состав хотя бы демонстрировал желание и нацеленность на ворота.

Первыми забили, потом пропустили, но все же вырвали ту победу благодаря первому точному касанию вышеупомянутого Зинченко после выхода на замену. Но этот пропущенный мяч...

И даже не сам факт того, что мы пропустили. И даже не то, что в наших воротах оставили автограф новозеландцы. А то, что это взятие ворот снова пришло после стандарта. Вот этот момент максимально испортил все послевкусие. Особенно, забегая вперед и учитывая, с кем нам дальше играть в квалификации к ЧМ-2026.

9 пропущенных после стандартных положений со времен Евро в Германии - это даже для клуба немало. А что уж говорить о национальной команде. Это, мягко говоря, катастрофически много! Как будто на капоте нашей сборной сразу приклеен туториал - как нужно забивать. И самое главное, эта "инструкция" работает на "ура". Разработчик постарался на все 100%, здесь не отнимешь, хех (ирония, конечно - смешного мало). Ведь что сказать, если даже скромные островитяне нам забили после углового...

Да, конечно, с Сергеем Ребровым в этом аспекте невозможно не согласиться - времени на отработку каких-то базовых вещей в лагере сборной критически мало. Нужно выходить и показывать результат здесь и сейчас. Однако, как говорил другой классик: "Камон плей!". Народ, при всем уважении, это Новая Зеландия! Ну разве нельзя в конце концов выстроить линию и четкий алгоритм действий при персональной опеке. Никто же не говорит о том, как нужно играть в футбол. Речь идет о банальном анализе и работе над ошибками. Ну было же уже это, было...

Из положительного можно выделить появление новых имен. В частности, за "сине-желтых" дебютировал представитель вице-чемпиона Украины Мартынюк. Именно Александр оформил ассист на тот победный гол своего тезки - Зинченко. 23-летний защитник "горожан" носился по своему флангу на "ура"!

Локальные итоги

Завершаем этот товарищеский Canadian Shield с тремя очками в активе, и на втором месте в итоговой таблице. О чем это говорит? Да в "сухом" остатке и по большому счету ни о чем. Вообще.

Как-то все на самом деле сумбурно. Может ли победа над Новой Зеландией выступать в качестве реабилитации после безыдейности с Канадой? Очень сомневаемся. Могут ли эти матчи предоставить хоть какую-то базу для размышлений или создать позитивный бэкграунд для старта европейской квалификации к Чемпионату мира на американском континенте. Аналогичный ответ.

Да, конечно, можно сказать: ну вот мы получили непосредственную игровую практику с будущими участниками мирового форума. "Красные" добыли путевку на ЧМ на правах хозяина грядущего праздника футбола, "белые" - отобрались через регион стран Океании. Стоит ли что-то добавлять? Вопрос риторический. Европейские конкуренты по отбору будут значительно строже наказывать ошибки. Хотя, куда там, здесь и Канада, и Новая Зеландия неплохо, мягко говоря, вежливо в дружеском формате, намекнули украинцам на их "немногие" проблемы. Вы можете возразить - все уже научились играть в футбол? Ну пусть будет так...

Сборная Шевченко была ближе ментально к Испании, сборная Петракова - к Шотландии, а сборная Реброва получается - к Канаде...?

Глобальные выводы (точнее их отсутствие)

Какие выводы можно сделать из этого цикла? Да, откровенно говоря, никаких. Все то же самое. Это все мы уже видели раньше. Те же проблемы и то же отсутствие ответов на фундаментальные вопросы. Если хотите, повторимся еще раз: все еще непонятна какая-то ключевая идея/концепция этой сборной и в какой футбол она хочет играть... Раньше была ставка на "взрывность" и талант Мудрика. А сейчас что? Где хоть какой-то стиль или почерк..?

Далее будет отбор на Чемпионат мира. И вот что точно - в квалификации к "мундиалю" точно не будет проще, нежели в этих контрольных спаррингах. В любом случае, дальше как-нибудь то будет...

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