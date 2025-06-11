Кварцяный: Почему Забарный играл в коротких гетрах? Девушки любят футболистов, но не со спущенными гетрами

Экс-тренер "Волыни", одиозный Виталий Кварцяный высказал свое мнение об игре центребека сборной Украины Ильи Забарного в матче против Новой Зеландии (2:1).

– Лучшим игроком матча против Новой Зеландии фаны сборной Украины признали Илью Забарного. Справедливо, по вашему мнению?

– Мне Забарный нравится еще с тех пор, как он играл за "Динамо". Илья играет раскрепощенно, уверенно, выполняет очень большой объем работы, хорошо "читает" игру, подключается к атакам, надежен в защите. Вот еще бы меньше назад отходил – и вообще было бы замечательно. Сейчас спросите у ста людей, кто был самым лучшим и сто скажут, что Забарный.

Вообще же, в матче против Новой Зеландии, не было такого игрока, который выпадал бы из игры.

– Однако игра нашей главной команды, мягко говоря, далека от идеала. Какие проблемы вы заметили, на что следует обратить внимание Реброву, над чем еще поработать?

– Я скажу, пусть, может, на меня кто-то и обидится, но… Мне не понравились околофутбольные моменты. Почему Забарный играет в коротких гетрах? Что он их спустил? Ну не подходит это ему! Он же высокий, а спустил гетры и кажется меньше ростом. Ну он же красивый парень. Как говорил один писатель, в человеке должно быть все прекрасно.

Девушки вот любят футболистов, это ведь не секрет. Любят и пьяных, и обкуренных, и грубых, но не со спущенными гетрами!