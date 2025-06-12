Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
При Реброве в сборной Украины дебютировали 13 игроков
На турнире в Канаде - Николай Михайленко и Александр Мартынюк
Дан Балашов - УАФ
В июньских матчах турнира Canadian Shield в составе
В поединке с Канадой (2:4 ) свой дебют за сине-желтых оформил полузащитник киевского "Динамо" Николай Михайленко, а в игре с Новой Зеландией (2:1) дебютировал защитник "Александрии" Александр Мартынюк, и при этом отметился голевой передачей.
Таким образом, в составе сборной Украины под руководством Сергея Реброва дебютировало уже 13 футболистов.
Дебютанты сборной Украины во времена Сергея Реброва
2023 год - Владислав Ванат, Егор Назарина
2024 год - Владимир Бражко, Алексей Гуцуляк, Максим Таловеров, Владислав Кабаев, Иван Калюжный, Александр Назаренко, Дмитрий Крыськив, Алексей Сыч
2025 год - Егор Ярмолюк, Николай Михайленко, Александр Мартынюк
Популярное сейчас
- Без шапкозакидательства. Не следует ждать от Украины невероятных результатов на молодежном Евро
- Металлист 1925 выбрал фаворита на пост главного тренера - Источник
- Кривбасс объявил об уходе очередного футболиста
- ТМ. Украина – Новая Зеландия 2:1. Обзор матча
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ