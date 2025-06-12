При Реброве в сборной Украины дебютировали 13 игроков

В июньских матчах турнира Canadian Shield в составе сборной Украины дебютировали сразу два футболиста.

В поединке с Канадой (2:4 ) свой дебют за сине-желтых оформил полузащитник киевского "Динамо" Николай Михайленко, а в игре с Новой Зеландией (2:1) дебютировал защитник "Александрии" Александр Мартынюк, и при этом отметился голевой передачей.

Таким образом, в составе сборной Украины под руководством Сергея Реброва дебютировало уже 13 футболистов.

Дебютанты сборной Украины во времена Сергея Реброва

2023 год - Владислав Ванат, Егор Назарина

2024 год - Владимир Бражко, Алексей Гуцуляк, Максим Таловеров, Владислав Кабаев, Иван Калюжный, Александр Назаренко, Дмитрий Крыськив, Алексей Сыч

2025 год - Егор Ярмолюк, Николай Михайленко, Александр Мартынюк