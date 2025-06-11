Владимир Шаран: Забарный приобрел статус лидера сборной

Неудачным оказался вояж сборной Украины за океан, где в течение последней недели она находилась в канадском городе Торонто. Приняв участие в турнире Сапаԁіаn Shield, в котором было еще три национальные команды - Канады, Новой Зеландии и Кот-д'Ивуара, подопечные Сергея Реброва заняли в нем третье место. Наша команда в первом матче проиграла хозяевам соревнований, канадцам - 2:4, а во втором одержала победу над новозеландцами с минимальным счетом 2:1.

Впечатлениями об этих матчах с корреспондентом UA-Футбол поделился один из авторитетных украинских тренеров Владимир Шаран.

- Как оцениваете выступление сборной Украины на международном турнире Canadian Shield в Торонто?

- Если говорить откровенно, то мы ожидали большего. Обычно наша команда считается сильнее подобных соперников еще до матча. Так было много раз, и к этому все привыкли. Однако потом, после проигранного поединка, мы начинаем искать причины поражения, говоря то о тяжелом сезоне, то об истощенности и усталости. А между тем, наблюдая матчи Лиги наций, видим совсем другую картину: некоторые люди, которые в такой же промежуток турнирной дистанции проводили в два раза больше поединков, в 40-летнем возрасте двигаются по 60-70 минут и даже забивают мячи. А наши футболисты в первом матче с Канадой в Торонто вышли на поле, словно с гирями на ногах. Канадцы же наоборот: были очень хорошо готовы физически. Они прессинговали, не давая почти ничего сделать нашей сборной. Мне было достаточно посмотреть первый тайм, чтобы понять: то, что ожидал - то и увидел. Единственное, чего не ожидал, так это того, что канадцы окажутся такими сильными в игре против нашей национальной команды. Понимаю, что подобные турниры нужны для того, чтобы экспериментировать. Мы все еще экспериментируем, что-то смотрим, определяем.

- А что скажете о втором из сыгранных сборной Украины поединков?

- В матче с Новой Зеландией ребята вышли на поле более заряженными, и было видно, что они хотели победить. Да и откровенно говоря, соперник был не "того" уровня. Хотя по большому счету, сейчас в футбол уже все умеют играть. Прежде всего, очень многие сборные хорошо готовы в физическом плане. В игре с новозеландцами удалось одержать победу. Не сказать, что она легкая, однако если брать по атаке, то выглядело намного лучше. А вот в плане игры в защите, то снова стоит обратить внимание на действия у наших ворот при стандартных положениях. Это наша беда. Поэтому если анализировать оба поединка в Торонто, то первый из них - это полный провал, а второй - использованная возможность реабилитироваться. И это несмотря на то, что Новая Зеландия - значительно более слабый соперник, чем Канада.

- Чего не хватало футболистам нашей национальной команды в играх с Канадой и Новой Зеландией?

- (Улыбается). Я услышал высказывание тренера, который сказал: "Как ни настраивай команду, а футболисты все равно думают, что это товарищеский поединок". Хотя мы то же самое видели и в официальных матчах. Поэтому как ни настраивай и на официальные встречи, это еще ничего не значит. Были такие игры, когда наша сборная выходила на поле и была неузнаваемой. Поэтому выдвигать объяснения - мол, это был товарищеский поединок, считаю, абсолютно безосновательно и необоснованно. Ведь для сборной Канады это тоже был товарищеский поединок, не так ли? (Смеется). Но почему-то канадцы желали победить, и все делали для этого. Наши же в физическом плане выглядели очень слабо. Я понимаю, что может сказался перелет и смена часового пояса - одни из причин, которые обычно упоминаются в случае неудачи. Но факт остается фактом: у футболистов украинской сборной в матче с Канадой не было желания, глаза не горели. А что касается встречи с новозеландцами, то в ней на поле вышли те ребята, которые хотят что-то доказать, закрепиться в национальной команде. Вот они и показали другой уровень игры. Но главное - было желание.

- Не скажется ли неудачное выступление в турнире на психологическом состоянии подопечных Сергея Реброва?

- Несмотря на статус поединка - будь он товарищеский или официальный, одним из главных факторов является уверенность. Любая победа - это то, что придает уверенности в собственных силах и психологической уверенности на будущее. Работая тренером, я всегда об этом говорил даже на тренировочных сборах перед товарищескими матчами - независимо от того, с кем мы играем. И всегда настраивал ребят только на победу, потому еще это - позитив и уверенность. Если этого нет, то в дальнейшем все будет сказываться на психологическом состоянии игроков. Даже несмотря на то, что в клубах хороший микроклимат, после приезда в расположение сборной приобретенная в ней ранее неуверенность все равно будет ощущаться. Поэтому повторюсь: для того, чтобы ее не было, нужны победы. Будем надеяться, что в официальных поединках национальной команды они непременно будут.

- "Львом матча" в обеих встречах Canadian Shield был признан Илья Забарный. Похоже, сегодня он считается наиболее успешным украинским легионером в Европе?

- Очень серьезная реклама, и над этим очень серьезно работают люди. Забарный действительно хорошего уровня игрок, и насколько известно, в нем заинтересован французский "ПСЖ". Он прибавил в уверенности относительно первой передачи, приобрел определенный опыт. Но есть такие моменты, на которые не обращается внимание. Взять хотя бы первый поединок с Канадой. У Ильи были ошибки в защите непосредственно у своих ворот. А во втором матче с Новой Зеландией мы увидели, что при стандартном положении он вообще не вступил в борьбу против нападающего, который сбросил мяч и нам забили из-под Тымчика. Все это учитывать тоже нужно, потому что Забарный приобрел статус лидера нашей сборной. Поэтому ему еще есть над чем работать. Хотя если брать в целом, то по сравнению с другими игроками он провел оба матча в Торонто гораздо лучше.

- А кто вам больше всего понравился?

- Тымчик. Если бы лично я выбирал лучшего игрока, то назвал бы его. Он трудолюбивый парень, здорово закрывал бровку. Да, новозеландцы забили из-под него, но я понимаю, что Александра продавили - и это тоже проблема по игре во время "стандартов". Но в целом по своей работоспособности Тымчик действительно выделялся. Да и по его движению не скажешь, что он выглядел измученным после завершения сезона. Уставшими были разве что донецкие игроки - Судаков, Матвиенко и Бондарь. Эта троица выпадала в организации игры в защите.

- Приходилось ли вам бывать в Канаде в период профессиональной карьеры? Есть ли в этой стране друзья и знакомые?

- Да. Когда-то я вместе с Сергеем Мизиным в составе ветеранской команды киевского "Динамо" ездили в эту страну. Во время пребывания в Торонто остановились у одного влюбленного в футбол парня Василия, уроженца Делятина Ивано-Франковской области. Общение с этим представителем украинской диаспоры в Канаде произвело очень приятное впечатление. Человек буквально живет Украиной и тем, что с ней связано. Как болельщик, он побывал на чемпионате Европы на всех матчах нашей сборной. Вот и в этом году все наши соотечественники, проживающие в Канаде, с нетерпением ждали ее приезда. И были очень разочарованы. Как игрой "сине-желтых", так и неожиданным запретом приносить баннеры на стадион. Хотя у моего знакомого ничего провокационного на нем написано не было - только "Украина. Делятин". А еще представители диаспоры разочарованы отсутствием продажи украинской атрибутики - в частности, футболок с фамилией того или иного игрока, шарфиков, вымпелов, значков и тому подобное. Многие люди хотели приобрести, но ничего не было. А между тем украинцы в Канаде собирают средства для ВСУ, всячески поддерживая нашу страну. За что им искренняя благодарность.