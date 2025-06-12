Сабо: У Мудрика, кроме скорости, ничего нет. В Челси он так и не спрогрессировал

Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказался о недостатке дисквалифицированного за допинг Михаила Мудрика для национальной команды.

– Ребров после матча сказал, что сборной очень не хватает Мудрика, отстраненного от футбола из-за допинга. Как думаете, Михаил усилил бы команду?

– Сейчас можно говорить что угодно, совершенно непонятно, когда Мудрик вернется в футбол. У него, кроме скорости, ничего нет. В "Челси" он так и не спрогрессировал. Я не думаю, что он усилил бы сборную. Все уже знают, как против него играть – со страховкой.

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Вот Кварацхелия прекрасно владеет мячом, он у него как приклеен, а Мудрик не умеет держать мяч на магните в ногах. Он только просыпается и бежит, если нет страховки. А Хвича и Дембеле – просто красавцы, как они держат мяч!