  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сабо: У Мудрика, кроме скорости, ничего нет. В Челси он так и не спрогрессировал

В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сабо: У Мудрика, кроме скорости, ничего нет. В Челси он так и не спрогрессировал

Национальная сборная Украины

Вот Кварацхелия прекрасно владеет мячом (с)

Сабо: У Мудрика, кроме скорости, ничего нет. В Челси он так и не спрогрессировал

фото з відкритих джерел

Новина українською

Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказался о недостатке дисквалифицированного за допинг Михаила Мудрика для национальной команды.

– Ребров после матча сказал, что сборной очень не хватает Мудрика, отстраненного от футбола из-за допинга. Как думаете, Михаил усилил бы команду?

– Сейчас можно говорить что угодно, совершенно непонятно, когда Мудрик вернется в футбол. У него, кроме скорости, ничего нет. В "Челси" он так и не спрогрессировал. Я не думаю, что он усилил бы сборную. Все уже знают, как против него играть – со страховкой.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Вот Кварацхелия прекрасно владеет мячом, он у него как приклеен, а Мудрик не умеет держать мяч на магните в ногах. Он только просыпается и бежит, если нет страховки. А Хвича и Дембеле – просто красавцы, как они держат мяч!

Читайте такжеСабо: О Судакове столько писали и продавали, что, наверное, уже бумаги не хватает, а игры как не было, так и нет
По теме
yellow-arrow
При Реброве в сборной Украины дебютировали 13 игроков
yellow-arrow
Владимир Шаран выделил Забарного как лидера сборной Украины, но больше всего понравилась игра другого игрока
yellow-arrow
Кварцяный: Почему Забарный играл в коротких гетрах? Девушки любят футболистов, но не со спущенными гетрами
Украина Йожеф Сабо Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости