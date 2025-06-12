"Не очень удачно": Чеберко оценил свой первый матч в национальной команде после длительного перерыва

Евгений Чеберко поделился эмоциями от возвращения в сборную.

"Не мне решать, получу ли я снова вызов в сборную. Я могу только играть в клубе и показывать высокий уровень. С Забарным играл в молодежке немного, и в сборной сыграл, но не очень удачно. Ждал этого возвращения в сборную очень долго, тренировался для этого и очень рад, что все сложилось и мы победили”.