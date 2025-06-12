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"Не очень удачно": Чеберко оценил свой первый матч в национальной команде после длительного перерыва
Защитник сыграл 66 минут
Getty Images/Global Images Ukraine
Евгений Чеберко поделился эмоциями от возвращения в сборную.
"Не мне решать, получу ли я снова вызов в сборную. Я могу только играть в клубе и показывать высокий уровень. С Забарным играл в молодежке немного, и в сборной сыграл, но не очень удачно. Ждал этого возвращения в сборную очень долго, тренировался для этого и очень рад, что все сложилось и мы победили”.
"Очень спасибо, что украинцы пришли на стадион. Поддержка чувствовалась, они гнали нас вперед и после первой игры мы хотели подарить им положительные эмоции. Хорошо, что так получилось", – отметил футболист.
Чеберко дебютировал в национальной команде еще в 2020 году.
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