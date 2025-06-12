"Можно говорить все, что угодно": Яремчук – о готовности сине-желтых к отбору ЧМ

Форвард сборной Украины Роман Яремчук рассказал о товарищеском турнире в Канаде и подготовке к квалификации Мундиаля.

"Сбор национальной команды это всегда о продуктиве. Мы встречаемся, наигрываем разные схемы, комбинации и стили. Это важно перед матчами отбора на ЧМ.

Команда уверенно победила, хотя перелет и эта поездка не очень просто, но все хорошо. Тренер сделал несколько замен, и мы уверенно победили в конце матча. С позитивом будем готовиться к отборочным матчам”.