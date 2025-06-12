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"Можно говорить все, что угодно": Яремчук – о готовности сине-желтых к отбору ЧМ

Национальная сборная Украины
Обновлено

Игра покажет

"Можно говорить все, что угодно": Яремчук – о готовности сине-желтых к отбору ЧМ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард сборной Украины Роман Яремчук рассказал о товарищеском турнире в Канаде и подготовке к квалификации Мундиаля.

"Сбор национальной команды это всегда о продуктиве. Мы встречаемся, наигрываем разные схемы, комбинации и стили. Это важно перед матчами отбора на ЧМ.

Команда уверенно победила, хотя перелет и эта поездка не очень просто, но все хорошо. Тренер сделал несколько замен, и мы уверенно победили в конце матча. С позитивом будем готовиться к отборочным матчам”.

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"Готовы ли к ним? Можно говорить все, что угодно, но только сами матчи все покажут. Наш первый соперник непростой – Франция, поэтому будет очень сложный поединок. Сейчас тяжело что-то говорит – до матча очень долго.

Да, Забарный – один из многих капитанов. У Ильи большое будущее. Поэтому это очевидный вопрос”, – заявил форвард.

Роман в совокупности отыграл в Канаде 91 минуту в двух встречах.

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Национальная сборная Украины Роман Яремчук
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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Maldini (Киев)
12.06.2025 в 06:04
Выигрыш у Новой Зеландии,то такэ?!В рейтинге ФИФА:УКРАИНА-25,а Новая Зеландия-86!Тут всё ясно-правда?!На их фоне и Забарный-Пеле,а вот, что будет на ЧЕ-время покажет!
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Комментарии 1
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Maldini (Киев)
12.06.2025 в 06:04
Выигрыш у Новой Зеландии,то такэ?!В рейтинге ФИФА:УКРАИНА-25,а Новая Зеландия-86!Тут всё ясно-правда?!На их фоне и Забарный-Пеле,а вот, что будет на ЧЕ-время покажет!
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