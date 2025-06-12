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"Можно говорить все, что угодно": Яремчук – о готовности сине-желтых к отбору ЧМ
Игра покажет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард сборной Украины Роман Яремчук рассказал о товарищеском турнире в Канаде и подготовке к квалификации Мундиаля.
"Сбор национальной команды это всегда о продуктиве. Мы встречаемся, наигрываем разные схемы, комбинации и стили. Это важно перед матчами отбора на ЧМ.
Команда уверенно победила, хотя перелет и эта поездка не очень просто, но все хорошо. Тренер сделал несколько замен, и мы уверенно победили в конце матча. С позитивом будем готовиться к отборочным матчам”.
"Готовы ли к ним? Можно говорить все, что угодно, но только сами матчи все покажут. Наш первый соперник непростой – Франция, поэтому будет очень сложный поединок. Сейчас тяжело что-то говорит – до матча очень долго.
Да, Забарный – один из многих капитанов. У Ильи большое будущее. Поэтому это очевидный вопрос”, – заявил форвард.
Роман в совокупности отыграл в Канаде 91 минуту в двух встречах.
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