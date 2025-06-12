Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трубин - после товарищеского турнира в Канаде: Хорошо поработали
Отмечены положительные моменты
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин дал комментарий после завершения Canadian Shield.
"Привык говорить из-за работы. Впервые на этом континенте - но среди классной украинской диаспоры в Канаде, в своей национальной команде, все знакомо. Спасибо за эту поддержку. Сборы в сборной всегда помогают строить форму и характер. Хорошо поработали", - написал Трубин.
На товарищеском турнире в Канаде национальная команда Украины проиграла Канаде (2:4), а также с трудом обыграла Новую Зеландию (2:1).
Читайте также"Заканчиваем на позитиве", - Лунин высказался о победе над Новой Зеландией
Популярное сейчас
- Без шапкозакидательства. Не следует ждать от Украины невероятных результатов на молодежном Евро
- Аттестация СК Полтава в УПЛ: стало известно, допустят ли клуб к чемпионату
- Украина U-21 - Дания U-21. Анонс и прогноз матча Евро-2025 на 12.06.2025
- ТМ. Украина – Новая Зеландия 2:1. Обзор матча
- Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ
- Гвардиола vs Шевченко: футбольные легенды сошлись на гольф-поле