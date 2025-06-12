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Трубин - после товарищеского турнира в Канаде: Хорошо поработали

Национальная сборная Украины

Отмечены положительные моменты

Трубин - после товарищеского турнира в Канаде: Хорошо поработали

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин дал комментарий после завершения Canadian Shield.

"Привык говорить из-за работы. Впервые на этом континенте - но среди классной украинской диаспоры в Канаде, в своей национальной команде, все знакомо. Спасибо за эту поддержку. Сборы в сборной всегда помогают строить форму и характер. Хорошо поработали", - написал Трубин.

На товарищеском турнире в Канаде национальная команда Украины проиграла Канаде (2:4), а также с трудом обыграла Новую Зеландию (2:1).

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