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Сабо: Ничего хорошего от нашей сборной в отборе к ЧМ-2026 я не жду

Национальная сборная Украины

А отставка Реброва ничего не даст

Сабо: Ничего хорошего от нашей сборной в отборе к ЧМ-2026 я не жду

Фото Андрія Ющака - УАФ

Новина українською

Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказал свое мнение о шансах нашей национальной команды в отьоре к ЧМ-2026.

– Чего Вы ждете от сборной Украины в отборе на ЧМ, где нашими соперниками будут Франция, Исландия и Азербайджан?

– Ничего хорошего не жду. Правильно сказал наш выдающийся тренер Маркевич, что с такой сборной ехать на отбор чемпионата мира – это провал. Возможно, он и прав. Я ни одного матча не видел, чтобы наша сборная сыграла на хорошем уровне, разве что второй тайм против Бельгии в первом матче.

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– Многие болельщики пишут в комментариях, что при Реброве у сборной нет ни игры, ни результата, и ему нужно покинуть свой пост. Как Вы считаете, Ребров должен уйти?

– Ну а что делать Реброву, если у него нет футболистов высокого уровня, кроме Забарного? У сборной сегодня нет лидера! Все футболисты одинаковые. В атаке я вообще никого не вижу. Довбик должен отрываться от центрального защитника, а он, наоборот, к нему приклеивается. Мое мнение – пусть Ребров остается. Если часто менять тренеров, то ничего хорошего не будет. Критиковать легче всего.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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