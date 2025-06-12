Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сабо: Ничего хорошего от нашей сборной в отборе к ЧМ-2026 я не жду
А отставка Реброва ничего не даст
Фото Андрія Ющака - УАФ
Бывший тренер "Динамо" и
– Чего Вы ждете от сборной Украины в отборе на ЧМ, где нашими соперниками будут Франция, Исландия и Азербайджан?
– Ничего хорошего не жду. Правильно сказал наш выдающийся тренер Маркевич, что с такой сборной ехать на отбор чемпионата мира – это провал. Возможно, он и прав. Я ни одного матча не видел, чтобы наша сборная сыграла на хорошем уровне, разве что второй тайм против Бельгии в первом матче.
– Многие болельщики пишут в комментариях, что при Реброве у сборной нет ни игры, ни результата, и ему нужно покинуть свой пост. Как Вы считаете, Ребров должен уйти?
– Ну а что делать Реброву, если у него нет футболистов высокого уровня, кроме Забарного? У сборной сегодня нет лидера! Все футболисты одинаковые. В атаке я вообще никого не вижу. Довбик должен отрываться от центрального защитника, а он, наоборот, к нему приклеивается. Мое мнение – пусть Ребров остается. Если часто менять тренеров, то ничего хорошего не будет. Критиковать легче всего.
Популярное сейчас
- Без шапкозакидательства. Не следует ждать от Украины невероятных результатов на молодежном Евро
- Вернулись три команды из Первой Лиги. Определились все участники Второй Лиги ПФЛ сезона 2025/26
- Украина U-21 - Дания U-21. Анонс и прогноз матча Евро-2025 на 12.06.2025
- Canadian Shield. Канада - Украина 4:2. Что это было..?
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ