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"Выбирает неправильную позицию заранее". Кварцяный назвал минусы в игре Лунина
Критика от специалиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский тренер Виталий Кварцяный поделился мыслями о голкипере "Реала" и национальной сборной Андрее Лунине.
"Какие минусы у Лунина? В матче против Новой Зеландии, например, идет верховая подача с углового, а Лунин, который играет в одной из лучших команд мира, мадридском "Реале", не играет на выходе так, как следует, выбирает неправильную позицию заранее.
Он стоит по центру, зачем? Он должен стоять во время подачи углового на дальней штанге - оттуда все лучше видно - потом уже двигаться. Помню, что Банников летал по штрафной площадке, как фанера над Парижем, все мячи вылавливал.
Ну вот Лунин с Новой Зеландией, выйди, выпрыгни и крикни: "Я", чтобы у всех уши поотлетали, забери же ты тот мяч и никакого бы гола не было. Такое впечатление, что Лунину какой-то Рабинович сказал: "Да ты не прыгай, зачем оно тебе надо".
Ясно, что вратари молодые берегут спину, тело, не хотят идти в жесткие стыки. Я уже не говорю уже о том, что иногда берут мяч в руки, падают с ним на поле и лежат по пять минут", - считает Кварцяный.
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