  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. КОНКУРС! UA-Футбол дарит Play Station 4
В тренде

КОНКУРС! UA-Футбол дарит Play Station 4

Общие новости
(7 голосов)

Уже заглянул под подушку?

КОНКУРС! UA-Футбол дарит Play Station 4
UA-Футбол
Новина українською

За окном декабрь, близятся праздники, мысли людей все больше заняты подарками.

В этом году UA-Футбол примерит на себя роль Святого Николая, у которого припасен отличный подарок - комплект из Play Station 4 и FIFA 2020!

Чтобы стать претендентом на главный приз, необходимо выполнить следующие условия.

- Быть подписанным на страницы UA-Футбол в социальных сетях (Facebook, Telegram, Instagram);

- Перейти по этой ссылке, написать в комментариях команду, за которую болеешь, а также сделать репост записи;

- Ну и вести себя хорошо весь год, конечно же :)

А 19-го декабря, в День Святого Николая, с помощью сервиса Random мы определим счастливчика, которому и достанется подарок.

Поторопись и сделай себе подарок на праздники!

via GIPHY

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Конкурс
Оцените этот материал:
(7 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (14)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Technical
16.12.2019 в 16:29
Поясність хтось мені, підстаркуватому чайнику, чому багатьом ресурсам та блогерам так важливо мати підписників саме у соцмережах? Справа лише у рекламі? А хіба у тих Інстаграмах, Фейсбуках є реклама? Що вони з того мають?
Ответить
0
0
avatar
Capone 75% (Мадрид)
14.12.2019 в 17:22
То чувство когда уже есть PS4 и ждёшь пока выйдет 5))
Ответить
0
0
avatar
Мангол (Sumy)
12.12.2019 в 12:35
а у кого есть PS4, можно PS5?))
Ответить
0
0
Stops2012 (ua)
11.12.2019 в 13:42
"У вас нет необходимых разрешений для выполнения запрашиваемого действия на указанной Странице."
Ответить
0
0
Darmoid (Drogobych)
11.12.2019 в 09:25
Після конкурса відписатись не забудьте! Нащо ради якоїсь примарної можливості виграти приставку захаращувати свої профілі ще й у всіх соц. мережах юа футболом! У вас там від жадності одне місце не злипнеться?
Ответить
+6
0
oda1979 (Запорожье)
10.12.2019 в 22:02
Если бы главный приз был миньет от Лободы, то можно было и поучаствовать..
Ответить
+10
0
avatar
Red_Cat (Харків - це Україна!)
12.12.2019 в 15:53
слово "минет" пишет совсем не так, как ты его написал. кстати, а если главным призом будет минет от одного из редакционных ботов - будешь участвовать? говорят, ANESTEZIO качественно исполняет. и еще, оставь в покое Лободу.
Ответить
0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
14.12.2019 в 17:01
Ахахахахахха поржал!!!! Рэд кат - мне кажется ты слегка уменьшил свой шанс на победу
+1
0
Antropofag (Misto Leva)
16.12.2019 в 13:41
А якщо вона в цьому не майстерна, то який прікол))
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
10.12.2019 в 19:55
Регистрироваться в помойках, ради какого-то сомнительного шанса?
Ответить
+5
0
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
12.12.2019 в 14:59
Те же мысли при прочтении условий
Ответить
+1
0
Sanya2402 (махачкала)
10.12.2019 в 17:43
Почему ошибка на странице коментария : У вас нет необходимых разрешений для выполнения запрашиваемого действия на указанной Странице. ?
Ответить
+1
0
Хиденг (Днепр)
10.12.2019 в 18:02
"- Ну и вести себя хорошо весь год, конечно же :)"
Ответить
0
0
Mass1985 (Wilayah Ninewa)
10.12.2019 в 22:13
Та же фигня. Так не честно уа футбол. Я давно и так подписан и на Фейсбук ваш и Инстаграм и телеграмм, а пишет то же самое :(
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...