КОНКУРС! UA-Футбол дарит Play Station 4
Уже заглянул под подушку?
За окном декабрь, близятся праздники, мысли людей все больше заняты подарками.
В этом году UA-Футбол примерит на себя роль Святого Николая, у которого припасен отличный подарок - комплект из Play Station 4 и FIFA 2020!
Чтобы стать претендентом на главный приз, необходимо выполнить следующие условия.
- Быть подписанным на страницы UA-Футбол в социальных сетях (Facebook, Telegram, Instagram);
- Перейти по этой ссылке, написать в комментариях команду, за которую болеешь, а также сделать репост записи;
- Ну и вести себя хорошо весь год, конечно же :)
А 19-го декабря, в День Святого Николая, с помощью сервиса Random мы определим счастливчика, которому и достанется подарок.
Поторопись и сделай себе подарок на праздники!