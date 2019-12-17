КОНКУРС! UA-Футбол дарит Play Station 4

За окном декабрь, близятся праздники, мысли людей все больше заняты подарками.

В этом году UA-Футбол примерит на себя роль Святого Николая, у которого припасен отличный подарок - комплект из Play Station 4 и FIFA 2020!

Чтобы стать претендентом на главный приз, необходимо выполнить следующие условия.

- Быть подписанным на страницы UA-Футбол в социальных сетях (Facebook, Telegram, Instagram);

- Перейти по этой ссылке, написать в комментариях команду, за которую болеешь, а также сделать репост записи;

- Ну и вести себя хорошо весь год, конечно же :)

А 19-го декабря, в День Святого Николая, с помощью сервиса Random мы определим счастливчика, которому и достанется подарок.

Поторопись и сделай себе подарок на праздники!

via GIPHY