Бенфика для Шахтера, жеребьевка ЛЧ и финал Кубка Украины в Тернополе. Главные новости от 16 декабря

UA-Футбол собрал для Вас все главные новости за понедельник, 16 декабря

Единственный представитель Украины в еврокубках 2019/20 сыграет с чемпионом Португалии

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы. В 1/16 финала ЛЕ "Шахтер" попал в число не сеяных команд, поскольку в рейтинге неудачников ЛЧ уступил "Интеру", "Аяксу", "Зальцбургу" и "Бенфике". И именно с лиссабонским клубом дончане сыграют в конце февраля. Из наиболее интересных пар отметим: "Рома" – "Гент", "Брюгге" – "МЮ" и "Байер" – "Порту".

Состоялась жеребьевка и самого престижного клубного турнира Европы

Впервые в истории в плей-офф Лиги Чемпионов вышли только представители так называемой "большой пятерки" европейского футбола - Англии, Германии, Испании, Италии и Франции. Из наиболее интересных противостояний отметим: "Реал" - "Ман Сити", "Челси" - "Бавария", а действующий обладатель титула "Ливерпуль" в 1/8 финала сыграет с "Атлетико" Мадрид.

География "большого футбола Украины" расширяется

Комиссия УАФ выделила несколько недочетов на тернопольском Городском стадионе, тем не менее, за полгода недостатки должны быть устранены и Тернополь все же примет финал Кубка Украины 2019/20. Данное решение утвердил исполком УАФ. В качестве резервного места проведения финала обозначена "Арена Львов". Центральный стадион в Тернополе вмещает 15 тысяч зрителей, а финал Кубка Украины 2020 запланирован на 13 мая.

МИД Украины потребовало реакции властей Испании в ответ на травлю Романа Зозули

"Позорные оскорбления со стороны т.н. болельщиков являются не только надуманными и безосновательными, но и созвучными со штампами российской пропаганды. Любить свою страну и заниматься ее судьбой - естественная черта сознательного гражданина в цивилизованном мире". МИД Украины решительно осуждает проявления нетерпимости и словесные нападения в адрес украинского форварда. Также отметим, что президент Украины лично выразил поддержку Роману Зозуле.

Состоялся последний матч 17-го тура АПЛ

"Кристал Пэлас" на своем поле не смог обыграть "Брайтон", более того, "орлы" отыгрывались и вообще могли завершить тур без очков. Гости играли более осторожно, вторым номером и на контратаках. Хозяева доминировали, при этом должны быть довольны ничье 1:1. Оборона "чаек" выглядела организованной и монолитной. Мировая кажется справедливым итогом встречи.

В чемпионате Италии Лацио в гостях сломил сопротивление Кальяри

Хозяева быстро вышли вперед, гол забил Симеоне уже на 8-й минуте. Но затем "Кальяри" старался закрыться, осторожничал, редко контратаковал и откровенно играл на удержание счета. Римляне больше мучались, долго не могли найти пути к воротам, однако, не сдавались. В компенсированное время "Лацио" все же дожал хозяев и вырвал супер волевую победу - 2:1.

Украины сыграет со сборной Италии

Украинская ассоциация футбола объявила о достижении договорённости с федерацией футбола Италии по поводу товарищеского матча молодежных команд (U-21) этих стран. Поединок состоится 3 июня в Италии.

Новый наставник для Эвертона

Один из самых авторитетных специалистов современности Карло Анчелотти не долго сидел без дела после увольнения из "Наполи". Итальянец провел переговоры с "Эвертоном". Стороны успешно обсудили все вопросы и договорились о сотрудничестве. В ближайшее время Анчалотти возглавит ливерпульский клуб.