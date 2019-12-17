За поражение от Гента Александрия получила 100 000 долларов премиальных - ТаТоТаке

Соведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский назвал сумму премиальных для "Александрии" за матч 6-го тура Лиги Европы, в котором команда Шарана уступила в Бельгии "Генту" (1:2).

"Мы уже говорили, что в "Александрии" очень щедро платят премиальные.

Возможно, президенту понравилось, как билась команда.

По нашей информации, это 100 000 долларов", - сообщил Спиваковский сумму премиальных для Александрии от президента клуба Сергея Кузьменко.