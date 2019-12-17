За поражение от Гента Александрия получила 100 000 долларов премиальных - ТаТоТаке
Интересно, а сколько президент дал бы за победу?
Соведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский назвал сумму премиальных для "Александрии" за матч 6-го тура Лиги Европы, в котором команда Шарана уступила в Бельгии "Генту" (1:2).
"Мы уже говорили, что в "Александрии" очень щедро платят премиальные.
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Возможно, президенту понравилось, как билась команда.
По нашей информации, это 100 000 долларов", - сообщил Спиваковский сумму премиальных для Александрии от президента клуба Сергея Кузьменко.
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (2)
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Technical
17.12.2019 в 15:00
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Пришта Литин (Киев)
17.12.2019 в 12:02
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