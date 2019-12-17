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За поражение от Гента Александрия получила 100 000 долларов премиальных - ТаТоТаке

Общие новости
(2 голосов)

Интересно, а сколько президент дал бы за победу?

За поражение от Гента Александрия получила 100 000 долларов премиальных - ТаТоТаке
Новина українською

Соведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский назвал сумму премиальных для "Александрии" за матч 6-го тура Лиги Европы, в котором команда Шарана уступила в Бельгии "Генту" (1:2).

"Мы уже говорили, что в "Александрии" очень щедро платят премиальные.

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Возможно, президенту понравилось, как билась команда.

По нашей информации, это 100 000 долларов", - сообщил Спиваковский сумму премиальных для Александрии от президента клуба Сергея Кузьменко.

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В статье: ФК Александрия Сергей Кузьменко ТаТоТаке Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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Technical
17.12.2019 в 15:00
Таких би президентів всім українським клубам...
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Пришта Литин (Киев)
17.12.2019 в 12:02
Для президента Олександрии футбол дороже денег. Респект.
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