Чистка Динамо, битва лидеров в Бундеслиге, вылет Ливерпуля. Главные новости за 17 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 17 декабря

По данным журналиста Игоря Цыганыка, зимой "Динамо" устроит большую чистку состава. В частности, в киевском клубе не видят смысла продолжать сотрудничество сразу с восемью легионерами. Речь о Фране Соле, Кадири, Жерсоне Родригесе, Томаше Кендзере, Тамаше Кадаре, Карлосе Самбрано, Йосипе Пивариче и Сидклее. Впрочем, есть сомнения, что "Динамо" удастся сразу найти покупателей. Также стало известно, что чемпион Парагвая не смог договориться по трансфере Гонсалеса.

На этот раз уже более авторитетный немецкий Sky Sports. По его данным, мюнхенский клуб действительно хочет купить бразильца и даже якобы готов выплатить сумму, которую просит "Шахтер" - 50 млн евро. При этом с самим игроком "Бавария" еще не контактировала. Напомним, что Тете переехал в Украину в феврале за 15 млн евро.

"Десна" может усилиться двумя игроками "Зари" - одно из изданий отправляет в Чернигов Филиппа Будкивского и Левана Арвеладзе. "Днепр-1" собирается вернуть на родину Александра Сватка, днепровскому клубу придется заплатить "Хайдуку" 350 тысяч евро. "Львов" попрощался с четырьмя игрокам - Русланом Зубковым, Николаем Квасным, Леонардо и Висенте.

Дортмундская команда уверенно выиграла первый тайм у "Лейпцига" - голами отметились Вайгль и Брандт. Однако после перерыва желто-черные провалились в защите и дважды позволили Вернеру забить легкие мячи. Санчо третий раз вывел "Боруссию" вперед, однако Шик установил окончательный счет - 3: 3. "Лейпциг" остался на первом месте, но может пропустить вперед "Боруссию" из Менхенгладбаха, которая сегодня сыграет с "Падерборном".

Правда, стоит говорить дубль "Ливерпуля". Юрген Клопп, как известно, с основой полетел в Катар на клубный чемпионат мира, поэтому на матч против "Астон Виллы" в четвертьфинале вышли юниоры. Средний возраст стартовых 11 составил 19 с половиной лет. Неудивительно, что бирмингемцы забили пять голов.

Бразильский "Фламенго" пропустил от аравийского "Аль-Хилаля" уже на 18-й минуте. Победитель последнего Копа Либертадорес проигрывал до 49-й минуты, а затем забил трижды и довел дело до логического завершения. Во втором полуфинале, напомним, сыграет "Ливерпуль" и мексиканский "Монтеррей".

Наиболее вероятным следующим тренером "Арсенала" называют Микеля Артета. Испанец, напомним, был одним из лидеров канониров своего времени. После завершения карьеры стал помощником Хосепа Гвардиолы. Тренер "Ман Сити" уже подтвердил, что Артета ведет переговоры с "Арсеналом" и может сменить место работы.