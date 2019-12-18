Marathonbet разыгрывает смартфоны Apple и призы по 1000 гривен

Букмекерская контора Marathonbet запускает новогоднюю промоакцию, в рамках которой Вы можете выиграть один из трёх топовых смартфонов производства Apple или один из пяти денежных призов по 1000 гривен каждый.

Для участия в розыгрыше среди украинских клиентов необходимо до 13 января 2020 года внести депозит от 300 гривен с промокодом Nyua и сделать квалифицирующую ставку от 300 гривен с коэффициентом от 1.50.

Любая подобная ставка – предматчевая или live, одиночная, "двойник", "тройник" или "экспресс" на любые виды спорта и рынки, рассчитанная до 13 января, дает один билет для участия в розыгрыше призов. Имейте в виду: больше ставок – больше шансов на победу!

Подведение итогов состоится 17 января – список победителей будет представлен на странице сообщества Marathonbet в сети Instagram. Промоакция доступна для всех клиентов, которые указали адрес проживания в Украине и выбрали валюту счёта в гривнах (UAH). Промокод может быть использован только один раз.

Перед участием в данной промоакции обязательно ознакомьтесь с ее условиями и положениями на официальном сайте Marathonbet.