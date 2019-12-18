Шовковский: В моей жизни после игры всегда присутствовал алкоголь

Экс-вратарь "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский рассказал о том, что после матчей мог позволить себе расслабиться с определенным количеством алкоголя.

"В моей жизни после игры всегда присутствовал алкоголь. Но в определенных дозах. Эта доза всегда была разной. Все зависело от того, когда следующая игра.

Если выходной – мог позволить себе немножечко больше. Если следующая игра через три дня на четвертый – это был бокал вина или не более литра пива.

Это очень хорошее дополнительное средство для быстрой перезагрузки. У меня прекрасные отношения с алкоголем. Я по себе чувствовал свой максимум. Лекарство от яда отличается количеством: если ты много выпьешь того, что может тебя вылечить, оно может тебя и убить. Это нужно понимать", – сказал Шовковский.