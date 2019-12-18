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Шовковский: В моей жизни после игры всегда присутствовал алкоголь

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Главное - не переусердствовать

Шовковский: В моей жизни после игры всегда присутствовал алкоголь
Новина українською

Экс-вратарь "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский рассказал о том, что после матчей мог позволить себе расслабиться с определенным количеством алкоголя.

"В моей жизни после игры всегда присутствовал алкоголь. Но в определенных дозах. Эта доза всегда была разной. Все зависело от того, когда следующая игра.

Если выходной – мог позволить себе немножечко больше. Если следующая игра через три дня на четвертый – это был бокал вина или не более литра пива.

Это очень хорошее дополнительное средство для быстрой перезагрузки. У меня прекрасные отношения с алкоголем. Я по себе чувствовал свой максимум. Лекарство от яда отличается количеством: если ты много выпьешь того, что может тебя вылечить, оно может тебя и убить. Это нужно понимать", – сказал Шовковский.

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В статье: Александр Шовковский Украина Динамо (Киев)
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Комментарии (6)
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absurdlight (Kiev)
19.12.2019 в 00:32
Сколько ж выпил после голов с центра поля? - ЧЕ 2000 Словения - Украина и пушку от Эффенберга в полуфинале ЛЧ. Дырка. Помним.
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Mexxxxx (Просяная)
18.12.2019 в 23:56
Поняла футбольная молодежь. Спорт больших достижений это вам не режим и упорные тренировки, Сыграл матч-выпил-домой, сыграл матч-выпил-домой, романтика....
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C_Ballack (Днепр)
18.12.2019 в 23:58
Да хоть пьяным на игру выходи, главное отработал по полной
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Mexxxxx (Просяная)
19.12.2019 в 00:08
А пусть все пьяные на работу ходят, главное отработать. Ну как спортсмен может отработать по полной пьяным. Может наши последнее время так и играют, начинают мучить смутные сомнения) Они просто не застали времен когда люди на поле по полной играли. А им еще такая удобная философия - главное чтоб ты был профессионалом, за своей формой следил, а что ты там себе позволяешь это ничего. Оно может и ничего, только ты сначала стань этим профессионалом, а то и двадцати нет, а уже весь набит наколками и с клубов не вылазит. Наверное это неправильно. Профессионализм сначала в голове строится, а потом он всем и управляет, а не наоборот.
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alex.belogubko (одесса)
18.12.2019 в 23:50
а что делают сейчас выиграл или проиграл идут в ночные клубы нажираються а потом не играют а ходят по полю сдыхают
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.12.2019 в 00:06
некоторые и не играют, а ходят по клубам (херсон родрих.ес) )))
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