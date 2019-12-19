Жребий Кубка, ничья в Эль-Классико, матчи Лунина и Зинченко. Главные новости за 18 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 18 декабря

Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины

Как и на предыдущем этапе, жребий свел главных фаворитов турнира. Если в прошлый раз "Динамо" встречалось с "Шахтером", то теперь киевлянам придется противостоять "Александрии". Наверняка в полуфинале будет представитель Первой лиги, ведь за одну из путевок будут соревноваться "Минай" и "Ингулец". "Мариуполь" поедет в гости к одному из лидеров второй лиги "Альянсу", а "Десна" встретится с "Ворсклой". Базовая дата матчей - 4 марта следующего года.

"Барселона" и "Реал" наконец сыграли перенесенный матч. Несмотря на то, что игра проходила на "Камп Ноу", преимуществом владели сливочные, которые в итоге нанесли вдвое больше ударов. Бэйлу даже удалось отправить мяч в сетку ворот, однако VAR зафиксировал офсайд. В конце концов, поединок завершился без голов - 0:0. Сейчас у "Барселоны" и "Реала" равное количество очков.

Но это было далеко не так просто, как ожидалось. Мексиканский "Монтеррей" сумел дать бой. На быстрый гол Кейта ответил Фунес. Сильнейшая команда Северной Америки неплохо контратаковала, однако забить еще раз ей не удалось. А вот "Ливерпуль" сумел избежать овертайма - на 90-й минуте победу команде Клоппа принес Фирмино. В финале клубного Мундиаля красные сыграют с бразильским "Фламенго".

Старая синьора встречалась с "Сампдорией". Основные события развернулись в первом тайме. Дибала открыл счет, Капрари забил в ответ, однако Криштиану Роналду снова вывел "Юве" вперед. Отыграться генуэзцам не удалось. Таким образом, команда Сарри вышла на первое место, опережая "Интер" на три очка, однако у того игра в запасе.

До 90+2-й минуты в матче "Фрайбург" - "Бавария" была ничью 1:1. А потом Зиркзи забил переломный гол, после чего Гнабри еще и закрепил преимущество красных. Мюнхенцы сравнялись с "Боруссией" из Дортмунда по очкам и подтянулись к "Лейпцигу". "Боруссия" из Менхенгладбаха одолела "Падерборн" 2:0 и теперь делит с быками первое место. "Шальке" после ничьей с "Вольфсбургом" 1:1 опустился на пятое место.

Александр вышел в старте на игру против "Оксфорд Юнайтед" в рамках четвертьфинала Кубка лиги. Горожане выиграли первый тайм, позволили сопернику отыграться в начале второго, но дубль Стерлинга стал решающим - 3:1 в пользу "Сити". "Лестер" по пенальти одолел "Эвертон", а "Манчестер Юнайтед" не имел проблем в игре с "Колчестером" - 3:0.

Как и ожидалось, Андрей вышел в основе на кубковый матч. Правда, в поединке с представителем четвертого дивизиона "Толосой" показать себя во всей красе вратарю не удалось. Потому что соперник вообще не попадал в ворота. "Вальядолид" легко победил 3:0 и вышел в следующий раунд.