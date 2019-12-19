Шахтер раздаст 2000 футболок детям
Из 23 сел и городов
В этом году 2000 детей проекта "Давай, играй!" из 23 населенных пунктов Украины получат игровые футболки "горняков".
Причем на площадках проекта в Харькове и Запорожье тренеры "Шахтера" Витор Северино, Антонио Феррейра и Жозе Кошта лично передали подарки от команды юным футболистам.
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Источник:ФК Шахтар
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