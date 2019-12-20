Шовковский: Меня хотели привлечь несколько политсил

Ассистент главного тренера национальной сборной Украины, а в прошлом – легендарный вратарь Александр Шовковский признался, что его звали в политику.

Тренер заверил, что политикой интересуется неглубоко.

"Но меня, как гражданина страны, политика не может обходить стороной, - отметил Александр. – Переживаю за все, что происходит в нашей стране, из того, что влияет на ситуацию".

Шовковский рассказал, что у него был шанс стать политиком.

"Меня хотели привлечь несколько политических сил. Но всем я отказал. Сказал, что именно сегодня это мне не интересно. Я хочу работать в направлении того, что люблю, от чего получаю удовольствие", - акцентировал экс-вратарь.

В свое время, вспомнил Шовковский, он имел возможность общаться с Богданом Сильвестровичем Ступкой.

"Тот говорил: "Когда ты работаешь как актер, режиссер, тебя воспринимают как человека одной категории. А как только становишься министром культуры – сразу другое восприятие, другие отношение". Ступка понял, что это не его, и через некоторое время покинул должность. Ушел", - вспомнил легендарный вратарь "сине-желтых" и "Динамо".