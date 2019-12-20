Шовковский дал оценку Зеленскому-президенту и тезису "футбол вне политики"

Легендарный украинский вратарь, а теперь – участник одной из самых успешных тренерских команд национальной сборной Украины Александр Шовковский высказался о "футболе вне политики" и рассказал о своем знакомстве с Президентом Зеленским, взаимоотношениях с "95 кварталом".

Александр вспомнил, что трижды бывал в гостях "95 квартала" в Киеве и однажды ездил с коллективом в Турцию.

"С Зеленским знаком, - сообщил Шовковский. - Я знаком почти со всеми ребятами и девушками из 95 квартала, но наиболее дружеские отношения у меня с Александром Пикаловым. А с Владимиром Зеленским – это отношения типа "Привет" - "Привет", "Как дела?", "Хорошо". То есть мы знакомы, но в одной компании не бывали".

Что касается избрания Зеленского президентом, то Александр "уважает выбор народа".

"Главный минус – отсутствие опыта. Желание есть. И здесь на первый план выходит команда. "И снова о команде", - подытожил Шовковский. - Пока я вижу, что рейтинг, который у него был в начале, начинает падать".

Виктор Вацко спросил тренера о тезисе "футбол вне политики".

"Футбол уже не может быть вне политики, поскольку объемы информации и просторы людей, которые он объединяет – это гораздо больше, чем раньше, - высказался Шовковский. - Хотим мы или не хотим, но ...футбол не может быть вне политики".