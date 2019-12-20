Японский новичок Ливерпуля, интерес Динамо к игроку Зари. Главные новости за 19 декабря
А также новый клуб для Лунина и тренер для Арсенала
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 19 декабря
Ливерпуль подписал вингера Зальцбурга
“Ливерпуль” объявил о трансфере вингера австрийского "Зальцбурга" Такуми Минамино. Японец присоединится к “красным” первого января. За переход 24-летнего футболиста “Ливерпуль” заплатил “Зальцбургу” 7,25 млн фунтов, а футболисту предложил контракт до 2024 года.
Бавария не интересуется Тете
Информация немецкого Spy Sport о том, что “Бавария” готовит 50 миллионов евро на трансфер хавбека “Шахтера” Тете не соответствует действительности. Об этом сообщает Bild. В зимнее трансферное окно немецкий гранд постарается подписать правого защитника, а позицию вингера закроет переходом Лероя Сане из “Манчестер Сити”.
Динамо может подписать полузащитника “Зари”
Опорный полузащитник “Зари” Дмитрий Иванисеня может продолжить карьеру в киевском "Динамо". Об этом сообщает "Динамомания". Воспитанник “Шахтера” Иванисеня лишь летом этого года перебрался в "Зарю" из тбилисского "Динамо", однако за полгода успел хорошо себя зарекомендовать и дебютировал в сборной Украины.
Реал отправит Лунина в Сегунду
“Реал” Мадрид работает над тем, чтобы прервать аренду Андрея Лунина в “Вальядолиде”, где он не получает игрового времени. По информации Cadena Ser, в ближайшие несколько дней или даже часов будет объявлено об очередной аренде Лунина, в этот раз в клуб “Альмерия”, который занимает второе место в Сегунде (втором испанском дивизионе).
В пятницу Арсенал объявит о назначении Артеты
Помощник Гвардиолы в “Манчестер Сити” Микель Артета попрощался с командой во время вчерашней тренировки. По информации английских СМИ о назначении испанца главным тренером лондонского "Арсенала" будет объявлено уже в пятницу. Ближайший соперник “канониров” в АПЛ “Эвертон” также в ближайшие дни объявит о тренерском назначении – “ирисок” возглавит Карло Анчелотти.
Андрей Богданов покинул Десну
Полузащитник "Десны" Андрей Богданов покинул черниговский клуб. Игрок попрощался с командой в инстаграме, поблагодарил клуб и пожелав ему успехов. В "Десну" 29-летний полузащитник пришел в январе 2019 года и сыграл за черниговцев 24 матча.
Украина сохранила позиции в новом рейтинге ФИФА
Вчера ФИФА обновила мировой рейтинг национальных сборных. В декабрьском рейтинге сборная Украины, как и в ноябре, находится на 24-м месте. Среди представителей УЕФА украинская национальная команда занимает 15-е место.
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