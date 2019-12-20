Ультрас Динамо обратились с предупреждением "официальному фан-клубу"
Через скандальный пикет
Ультрас киевского "Динамо" выступили с предупреждением участникам вчерашнего пикета здания Нацбанка в Киеве.
Акция с требованием к руководству НБУ "вернуть деньги" состоялась под знаменами ФК "Динамо", а ее участниками стали представители "официального фан-клуба".
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Ультрас назвали митингующих "ряжеными клоунами", а сам пикет - поддержкой бизнес-интересов Суркисов.
"Если вдруг окажется, что кто-то из нашего движения участвовал в этом фрик-шоу или будет принимать участие в подобных мероприятиях в будущем, то вход на фанатский сектор таким персонажам будет закрыт", - говорится в заявлении ультрас WBC в соцсетях.
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Источник:Ультрас WBC
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