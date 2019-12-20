Шовковский выделил лишь одного тренера Динамо после Лобановского

Виктор Вацко спросил легендарного голкипера, кто ему больше всего запомнился своим тренерским стилем кроме Валерия Лобановского.

"Юрий Семин, - ответил Шовковский. - У него было свое понимание футбола и он доказал нам всем, что его взгляд на футбол был полезным для "Динамо" Киев. Мы добивались результата, одерживали победы и играли на достаточно высоком уровне".

Ответ Шовковского удивила ведущего, он вспомнил, что именно тогда, при российском тренере, вратарь перестал играть в основе и хотел сменить клуб.

"Есть определенные моменты ...Меня упрекали, что я не люблю Краковского (Сергей Краковский - тренер вратарей "Динамо" в штабе Юрия Семина в 2007-2009 годах, - ред.). Я не понимаю его тренерской манеры.

Как получилось, что я перестал играть? Пришел новый тренерский штаб, начались новые нагрузки. Но нагрузки? Все, что мы делали с 1993 года до тех пор, как оказалось, было "неправильно, а сейчас будет правильно". Дошло до того, что ноги у меня стали деревянные. У меня пропала координация, легкость при прыжках", - вспомнил Шовковский.

В тот момент в команду взяли другого кипера - Станислава Богуша.

"Он не проходил с нами подготовки. Ему поручили игру, команда выиграла, он прекрасно сыграл, - отметил Александр. - И он начал играть постоянно. А какой тренер поменяет выигрышный состав? Но за 2 года все эти нагрузки привели к тому, что Стасу сделали две операции на колене. Он не мог выдерживать эти нагрузки. И когда мы проходили сборы, Семин просил, чтобы Стас не делал те упражнения, которые делали мы".