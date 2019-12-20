Шовковский выделил лишь одного тренера Динамо после Лобановского
Из тех, кто его тренировал
Виктор Вацко спросил легендарного голкипера, кто ему больше всего запомнился своим тренерским стилем кроме Валерия Лобановского.
"Юрий Семин, - ответил Шовковский. - У него было свое понимание футбола и он доказал нам всем, что его взгляд на футбол был полезным для "Динамо" Киев. Мы добивались результата, одерживали победы и играли на достаточно высоком уровне".
Ответ Шовковского удивила ведущего, он вспомнил, что именно тогда, при российском тренере, вратарь перестал играть в основе и хотел сменить клуб.
"Есть определенные моменты ...Меня упрекали, что я не люблю Краковского (Сергей Краковский - тренер вратарей "Динамо" в штабе Юрия Семина в 2007-2009 годах, - ред.). Я не понимаю его тренерской манеры.
Как получилось, что я перестал играть? Пришел новый тренерский штаб, начались новые нагрузки. Но нагрузки? Все, что мы делали с 1993 года до тех пор, как оказалось, было "неправильно, а сейчас будет правильно". Дошло до того, что ноги у меня стали деревянные. У меня пропала координация, легкость при прыжках", - вспомнил Шовковский.
В тот момент в команду взяли другого кипера - Станислава Богуша.
"Он не проходил с нами подготовки. Ему поручили игру, команда выиграла, он прекрасно сыграл, - отметил Александр. - И он начал играть постоянно. А какой тренер поменяет выигрышный состав? Но за 2 года все эти нагрузки привели к тому, что Стасу сделали две операции на колене. Он не мог выдерживать эти нагрузки. И когда мы проходили сборы, Семин просил, чтобы Стас не делал те упражнения, которые делали мы".