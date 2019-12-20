Ахметов хотел видеть в Шахтере трех футболистов Динамо 2000-х

Легендарный украинский вратарь Александр Шовковский вспомнил разговор с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым.

- Это был год перед тем, как в "Динамо" пришел Семин, перед чемпионатом Европы. Я отдыхал во Франции и в одном ресторане увидел Рината Леонидовича. Он был с друзьями.

Наш столик был так расположен, что мимо него невозможно было незаметно пройти. Ахметов поздоровался.

Начали разговаривать и в процессе интересной дискуссии он сказал: "Вообще я хотел в свое время купить 3 игроков Динамо Киев. Один из них - Александр Шовковский".

А я ответил: "При всем уважении: как вы представляете, чтобы я с Динамо перешел в Шахтер?". Мне сложно было такое представить на тот момент, почти невозможно.