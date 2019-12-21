Скандал с Бесединым, новый тренер Арсенала, поражение Боруссии. Главные новости за 20 декабря
А также планы президента УПЛ и новая работа Хацкевича
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 20 декабря
У Беседина проблемы с допингом
Сначала СМИ сообщили, что Артем Беседин провалил допинг-тест после матч Лиги Европы с "Мальме". Затем "Динамо" подтвердило, что форвард возможно нарушил допинговые правила УЕФА, однако деталей киевский клуб не раскрыл. Пока идет расследование, форвард был отстранен от футбола на 30 дней.
Арсенал получил нового тренера
Как и ожидалось, новым наставником канониров стал испанец Микель Артета. Тот является воспитанником "Барселоны", но за первую команду каталонцев не играл. Выступал за ПСЖ, "Реал Сосьедад", "Рейнджерс", "Эвертон" и "Арсенал", после которого в 2016-м завершил карьеру. Работал ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити". Артета сменил на посту Унаи Эмери, под руководством которого "Арсенал" скатился на 10-е место в АПЛ.
Семь клубов подали заявку на получение аттестата УПЛ
На данный момент семь клубов Первой лиги подали заявку на прохождение аттестации по правилам Премьер-лиги. Заявки на аттестат УПЛ подали "Рух", "Волынь", "Минай", "Ингулец", "Оболонь-Бровар", "Металлист 1925" и "Черноморец". Интересно, что "Агробизнес" и "Авангард", которые по итогам осени тоже являются претендентами на попадание в тройку лучших, аттестацию не проходят.
Президент УПЛ рассказал, когда уйдет с поста
Швейцарец Томас Гримм сообщил, что сейчас идет работа по продлению контракта между ним и УПЛ, ведь соглашение заканчивается в 2019 году. Однако уже 5 апреля его каденция закончится и он не будет баллотироваться на новый срок.
Рома разгромила Фиорентину
Команды встречались в рамках 17-го тура. Счет открыл Джеко, удвоил преимущество Коларов отличным ударом со штрафного. Хозяева смогли ответить результативным ударом Бадель, но после перерыва "Рома" забила еще дважды. Лоренцо Пеллегрини и Дзаниоло оформили разгром. Команда Фонсеки четвертая в турнирной таблице, отставание от лидера составляет семь очков.
Боруссия рискует отстать от лидеров
В первом матче последнего в 2019 году тура Бундеслиги "Хоффенхайм" принимал "Боруссию" из Дортмунда. Гости уверенно провели первый тайм и выиграли его благодаря голу Гетце. Однако как и в прошлом туре провалились после перерыва. Адамян сначала сравнял, а на 87-й Крамарич с паса все того же Саркиса принес "Хоффенхайму" победу. "Боруссия" - четвертая, но по итогам тура может пропустить вперед "Шальке".
Хацкевич возглавил клуб из второго российского дивизиона
Бывший тренер киевского "Динамо" попытается вывести в Премьер-лигу "Ротор" из Волгограда. Тот ушел на перерыв в качестве лидера. Вместе с Хацкевичем за поребрик уехал Максим Шацких, который будет ассистентом белорусского специалиста.
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