Скандал с Бесединым, новый тренер Арсенала, поражение Боруссии. Главные новости за 20 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 20 декабря

Сначала СМИ сообщили, что Артем Беседин провалил допинг-тест после матч Лиги Европы с "Мальме". Затем "Динамо" подтвердило, что форвард возможно нарушил допинговые правила УЕФА, однако деталей киевский клуб не раскрыл. Пока идет расследование, форвард был отстранен от футбола на 30 дней.

Как и ожидалось, новым наставником канониров стал испанец Микель Артета. Тот является воспитанником "Барселоны", но за первую команду каталонцев не играл. Выступал за ПСЖ, "Реал Сосьедад", "Рейнджерс", "Эвертон" и "Арсенал", после которого в 2016-м завершил карьеру. Работал ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити". Артета сменил на посту Унаи Эмери, под руководством которого "Арсенал" скатился на 10-е место в АПЛ.

На данный момент семь клубов Первой лиги подали заявку на прохождение аттестации по правилам Премьер-лиги. Заявки на аттестат УПЛ подали "Рух", "Волынь", "Минай", "Ингулец", "Оболонь-Бровар", "Металлист 1925" и "Черноморец". Интересно, что "Агробизнес" и "Авангард", которые по итогам осени тоже являются претендентами на попадание в тройку лучших, аттестацию не проходят.

Швейцарец Томас Гримм сообщил, что сейчас идет работа по продлению контракта между ним и УПЛ, ведь соглашение заканчивается в 2019 году. Однако уже 5 апреля его каденция закончится и он не будет баллотироваться на новый срок.

Команды встречались в рамках 17-го тура. Счет открыл Джеко, удвоил преимущество Коларов отличным ударом со штрафного. Хозяева смогли ответить результативным ударом Бадель, но после перерыва "Рома" забила еще дважды. Лоренцо Пеллегрини и Дзаниоло оформили разгром. Команда Фонсеки четвертая в турнирной таблице, отставание от лидера составляет семь очков.

В первом матче последнего в 2019 году тура Бундеслиги "Хоффенхайм" принимал "Боруссию" из Дортмунда. Гости уверенно провели первый тайм и выиграли его благодаря голу Гетце. Однако как и в прошлом туре провалились после перерыва. Адамян сначала сравнял, а на 87-й Крамарич с паса все того же Саркиса принес "Хоффенхайму" победу. "Боруссия" - четвертая, но по итогам тура может пропустить вперед "Шальке".

Бывший тренер киевского "Динамо" попытается вывести в Премьер-лигу "Ротор" из Волгограда. Тот ушел на перерыв в качестве лидера. Вместе с Хацкевичем за поребрик уехал Максим Шацких, который будет ассистентом белорусского специалиста.