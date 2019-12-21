Футбол 3 получил лицензию на спутниковое вещание
Канал будет запущен в начале нового года
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал лицензию на спутниковое вещание канала "Футбол 3".
Лицензия оформлена на ООО "ТРК "Україна", которое является собственником лицензий телеканалов "Украина", "НЛО ТV", "Футбол 1" и "Футбол 2". Лицензия выдана на 10 лет. В ней указано кодированное спутниковое вещание.
Представители телеканала заявили, что его запуск нужен из-за того, что на "Футбол 1/2" не помещается весь закупленный контент.
"Медиа Группа Украина" анонсировала запуск канала "Футбол 3" с января 2020 года.
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Комментарии (3)
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kernoooo
21.12.2019 в 15:45
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oda1979 (Запорожье)
21.12.2019 в 15:41
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TonyAdams (Донецк)
21.12.2019 в 15:25
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