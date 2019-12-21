  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футбол 3 получил лицензию на спутниковое вещание
В тренде

Футбол 3 получил лицензию на спутниковое вещание

Общие новости
(1 голосов)

Канал будет запущен в начале нового года

Футбол 3 получил лицензию на спутниковое вещание
Новина українською

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал лицензию на спутниковое вещание канала "Футбол 3".

Лицензия оформлена на ООО "ТРК "Україна", которое является собственником лицензий телеканалов "Украина", "НЛО ТV", "Футбол 1" и "Футбол 2". Лицензия выдана на 10 лет. В ней указано кодированное спутниковое вещание.

Представители телеканала заявили, что его запуск нужен из-за того, что на "Футбол 1/2" не помещается весь закупленный контент.

"Медиа Группа Украина" анонсировала запуск канала "Футбол 3" с января 2020 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: канал Футбол 1/Футбол 2
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kernoooo
21.12.2019 в 15:45
Теперь будут показывать все матчи чемпионата Бельгии!!!!!
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
21.12.2019 в 15:41
Для марсиан и лунных человечков
Ответить
0
0
TonyAdams (Донецк)
21.12.2019 в 15:25
Урааа!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...