Победа Ливерпуля на ЧМ, характер Ман Сити, разгром от Барсы. Главные новости за 21 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 21 декабря

Да, команда Клоппа считалась фаворитом в противостоянии с "Фламенго", но это был далеко не самый простой матч для мерсисайдцев. 90 минут игры завершились вничью 0:0, а в овертайме свое слово сказал Фирмино, который, к слову, забил победный мяч в полуфинале. 1:0 - "Ливерпуль" впервые в своей истории стал клубным чемпионом мира.

Между тем, в Англии Хосеп Гвардиола пытался не отстать еще больше от "Лестера", и это горожанам удалось, несмотря на то, что они пропустили в очной встрече с лисами первыми. На гол Варди ответили Марез, Гюндоган и Габриэль Жезуз. "Сити" до сих пор третий, но отставание от "Лестера" теперь составляет одно очко. Между тем, "Арсенал" сыграл в сухую ничью с "Эвертоном". Буквально за час до игры ириски объявили о назначении главным тренером Карло Анчелотти. Итальянец принял ливерпульскую команду на 15-м месте.

Героем встречи стал Луис Суарес. Он ассистировал Гризманну, Видалю и Месси, а напоследок сам реализовал пенальти. Соперник ответил лишь голом Понса. "Севилья" встретит Новый год на третьем место - андалусцы победили "Мальорку" 2:0. А "Валенсия" спаслась от поражения в игре с "Вальядолидом", забив на 90+4-й минуте. Конкурент Лунина не смог прервать прострел с фланга. Летучие мыши пока седьмые.

Менхенгладбахская команда не смогла пробить "Герту" - ничья 0:0. Таким образом, "Лейпциг", который обыграл "Аугсбург" 3:1, стал единоличным лидером чемпионата. "Бавария" - третья с отставанием в четыре очка от первого места. Мюнхенцы победили "Вольфсбурга" 2:0. "Шальке" сравнялся с "Боруссией" из Дортмунда, сыграв вничью с "Фрайбургом" (2:2).

Правда, миланский клуб опережает "Ювентус" по дополнительным показателям. Команда Конте в этот раз разгромила "Дженоа" 4:0. У Лукаку дубль и результативная передача. А вот "Кальяри", который долгое время держался вблизи лидеров, не может выиграть уже три матча подряд. Сардинцы уступили "Удинезе" 1:2.

По данным СМИ, в связи с допинговым скандалом, в который вляпался Артем Беседин, в "Динамо" возник дефицит форвардов. Эту проблему киевский клуб собирается решить с помощью Назария Русина, который первую часть сезона провел в аренде в "Заре". Поэтому "Динамо" хочет досрочно вернуть нападающего. Впрочем, сам Русин заявил, что пока ничего об этом не знает.