Планы Тайсона, позор Милана, предложение Заре от Динамо. Главные новости за 22 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 22 декабря

В интервью бразильским СМИ лидер "Шахтера" заявил, что не планирует продлевать контракт с донецким клубом. Нынешнее соглашение истекает в 2021 году. Тайсон рассказал, что мечтает вернуться на родину в родной "Интернасьонал", однако все зависит от клуба. Он даже готов подписать предварительный контракт, если такое предложение поступит.

"Ювентус" и "Лацио" сошлись в аравийском Эр-Рияде. Луис Альберто забил быстрый гол для римлян, но перед перерывом Дибала возобновил равновесие. Во втором тайме забивал только "Лацио" - сначала Лулич, затем Катальди. 1:3 - трофей забрал римский клуб.

Руслан вышел в основе "Аталанты" на поединок с некогда грозным соперником. Уже на десятой минуте Гомес открыл счет. Во втором тайме Пашалич удвоил преимущество, после чего "Милан" расклеился. Иличич сделал дубль, а на 84-й минуте Муриель установил окончательный счет - 5:0. При этом последний гол в исполнении колумбийца произошел после отличного паса Малиновского из глубины поля. "Аталанта" поднялась на 5-е место, "Милан" - 11-й.

До недавнего времени гранды Примеры шли "ноздря в ноздрю". Однако в 18-м туре "Барселона" вырвалась вперед. Каталонцы, напомним, в субботу обыграли "Алавес", а вот "Реал" в воскресенье ограничился ничьей с "Атлетиком". Матч завершился без голов, хотя и моментов сливочные создали предостаточно. "Атлетико" тем временем победил "Бетис" на выезде - 1:2, команда Симеоне четвертая.

Перед игрой Жозе заявлял, что шпоры стремятся ворваться в топ-четверку. Однако у "Челси", который в последнее время не поражал результатам, были другие планы. Виллиан оформил дубль, тогда как "Тоттенхэм" не имел аргументов (кроме удаления Сона). Именно "Челси" закрепился на четвертом месте. МЮ тем временем проиграл "Уотфорду" 0:2, не в последнюю очередь из-за ужасной ошибки Давида Де Хеа.

Лидер чемпионата "Брюгге" приехал в гости к "Генту". В основе хозяев играли Яремчук и Пластун, за гостей - Эдуард Соболь. Именно украинский защитник выполнил результативную подачу в начале второго тайма, после которой "Брюгге" вышел вперед. Однако "Гент" сумел отыграться, поэтому все завершилось ничьей 1:1. "Брюгге" лидирует с отрывом от ближайшего преследователя в восемь очков, "Гент" - третий.

По данным СМИ, киевский клуб обратился к луганчан с предложением продать Дмитрия Иванисеню. "Динамо" якобы предлагает один миллион евро и права на правого защитника Александра Тимчика, выступающего за "Зарю" на правах аренды. Иванисеня, напомним, является воспитанником "Шахтера", выступал за "Динамо" из Тбилиси, под руководством Скрипника стал основным игроком луганской команды и получал вызов в сборную.

После отставки Нико Ковача ходили разговоры, что зимой будет назначен Почеттино или Эрик тен Хаг. Однако руководство "Баварии" решило довериться Ханси Флику, который исполнял обязанности тренера. Мюнхенский клуб подписал с ним контракт до конца сезона. Под его руководством "Бавария" сыграла десять матчей, восемь выиграла, дважды проиграла, в Бундеслиге красные занимают третье место, отставая от лидера на четыре очка.