Калиниченко: Не существует ни "ДНР", ни "ЛНР". Что это такое?
Интересно, что могли ответить на этот вопрос россияне?
Российские журналисты спросили экс-игрока национальной сборной Украины Максима Калиниченко, который живет в Москве, много ли у него знакомых, которых покалечила война.
- Да, знаю многих людей, которые были вынуждены уехать (из Украины, - ред.), хотя провели там практически всю жизнь, оставили работу, дом, семьи. Конечно, есть и те, кто пострадал физически.
Максима спросили о "ДНР" и "ЛНР".
"Для меня нет ни "ДНР", ни "ЛНР". Что это такое?, - спросил в ответ Калиниченко россиян. - Не самых умных и образованных людей обманули. Нагло и цинично. Добавить нечего, для меня это больная тема".
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Источник:Спорт 24
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Комментарии (14)
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Alex.696 (Немирів)
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lulinha (Мадрид)
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oda1979 (Запорожье)
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