Калиниченко: Не существует ни "ДНР", ни "ЛНР". Что это такое?

Российские журналисты спросили экс-игрока национальной сборной Украины Максима Калиниченко, который живет в Москве, много ли у него знакомых, которых покалечила война.

- Да, знаю многих людей, которые были вынуждены уехать (из Украины, - ред.), хотя провели там практически всю жизнь, оставили работу, дом, семьи. Конечно, есть и те, кто пострадал физически.

Читайте также Максим Калиниченко: Раньше заиграть в УПЛ у молодых игроков было бы ноль шансов

Максима спросили о "ДНР" и "ЛНР".

"Для меня нет ни "ДНР", ни "ЛНР". Что это такое?, - спросил в ответ Калиниченко россиян. - Не самых умных и образованных людей обманули. Нагло и цинично. Добавить нечего, для меня это больная тема".