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Калиниченко: Не существует ни "ДНР", ни "ЛНР". Что это такое?

Общие новости
(3 голосов)

Интересно, что могли ответить на этот вопрос россияне?

Калиниченко: Не существует ни "ДНР", ни "ЛНР". Что это такое?
Новина українською

Российские журналисты спросили экс-игрока национальной сборной Украины Максима Калиниченко, который живет в Москве, много ли у него знакомых, которых покалечила война.

- Да, знаю многих людей, которые были вынуждены уехать (из Украины, - ред.), хотя провели там практически всю жизнь, оставили работу, дом, семьи. Конечно, есть и те, кто пострадал физически.

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Максима спросили о "ДНР" и "ЛНР".

"Для меня нет ни "ДНР", ни "ЛНР". Что это такое?, - спросил в ответ Калиниченко россиян. - Не самых умных и образованных людей обманули. Нагло и цинично. Добавить нечего, для меня это больная тема".

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В статье: Максим Калиниченко война с Россией ОРДЛО
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Источник:
Спорт 24

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Комментарии (14)
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Alex.696 (Немирів)
23.12.2019 в 13:42
Браво, Макс!
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+1
0
avatar
lulinha (Мадрид)
23.12.2019 в 13:27
Ну хоть что-то Максим понимает. А это нормально.
Ответить
+2
0
oda1979 (Запорожье)
23.12.2019 в 13:21
рассейские журналисты какого такого издания?
Ответить
0
-1
pacino (Калуш)
23.12.2019 в 12:46
Калініченко мужик
Ответить
+4
0
York (Донецк)
23.12.2019 в 12:34
Интересно, у Максима какое образование, спортивный интернат?! Умник ))
Ответить
+1
-8
Acsakal (Kharkov)
23.12.2019 в 12:50
Скільки тобі рочків, дитятко? Ти ще віриш у діда мороза?
Ответить
+2
-3
York (Донецк)
23.12.2019 в 13:00
Дитятку, 43 рочки! В деда Мороза, верю! )
+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.12.2019 в 13:07
а ты что, не веришь??? )))))
0
-1
Evgenariys (Чернигов)
23.12.2019 в 13:10
ты сам много книг прочитал, или букварь и синюю, сепаренок?
Ответить
+1
-3
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
23.12.2019 в 12:23
Якщо не побоявся на московії таке сказати - молодець!
Ответить
+8
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.12.2019 в 12:54
а шо, то шо живёт в мацкве, это уже не считается сепаратизмом?))))
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+2
-3
avatar
Динамо-машина (Киев)
23.12.2019 в 12:57
У него жена москвичка и они там живут уже давно, задолго до 2014 года.
+2
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
23.12.2019 в 12:58
И вообще причём тут сепаратизм? Ты идиот?)
+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.12.2019 в 13:00
буква д, у тебя плохо или с логикой, или с юмором
+1
-2

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