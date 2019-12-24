Русин в Динамо, лучший украинский клуб в ЛЧ, и... Цыганков в Интере? Главные новости от 23 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 23 декабря

Атака "Динамо" получила усиление

Форвард "бело-синих" Назарий Русин из аренды в "Заре" возвращается в киевский клуб. Нападающий выступал в составе луганчан с начала нынешнего сезона. Провел 14 матчей в чемпионате Украины (забил пять мячей) и три матча (два гола) в квалификации Лиги Европы. Точно известно, что Назарий поедет на зимние сборы с первой командой "Динамо".

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Алексей Михайличенко возвращает и других арендованных игроков

21-летний игрок левого фланга Роман Вантух получит шанс в киевском "Динамо". 31 декабря закончится арендное соглашение с "Олимпиком" и Вантух снова оденет "сине-белую" футболку. Роман выступал за дончан с февраля 2018 года. За время пребывания в клубе футболист провел 22 матча, отличился двумя голами.

13% украинцев считают выход сборной Украины на Евро-2020 важнейшим событием года

Социологическая группа "Рейтинг", которая провела опрос среди украинцев на тему - "Главное событие в стране в 2019 году", определила также и важнейшее спортивное достижение Украины. Выход "сине-желтых" на Евро-2020 занял почетное место. Более важными в 2019-м году назвали освобождение украинских военнопленных моряков и других политических заключенных, выборы Президента Украины и Верховной Рады, а также переговоры по ситуации на Донбассе.

"Верес" потерял шесть важных игроков

Ровенский клуб объявил о прекращении сотрудничества с Игорем Фияло, Валерием Садом, Сергеем Любчаком, Иваном Гребенюком и Виталием Тимофеенко. Все контракты игроков разорваны по обоюдному согласию сторон. Также "Верес" покинул и Марьян Мысык, который выступал за ровенскую команду на правах аренды. Марьян вернулся в "Рух", которому принадлежат права на игрока.

Динамо - лучший украинский клуб в Лиге Чемпионов

В УЕФА опубликовали рейтинг лучших клубов за всю историю Лиги Чемпионов, с учетом Кубка Чемпионов. Победил, конечно, мадридский "Реал" (13 трофеев), а компанию "сливочным" в топ-3 составили "Бавария" и "Барселона". А вот лучшим украинским клубом стало киевское "Динамо", которое к тому же является клубом с наивысшим рейтингом среди тех, кто ни разу не доходил хотя бы до финала турнира. Донецкий "Шахтер" в рейтинге находится на 32-м месте, "Днепр" – на 173-м.

Цыганков может оказаться в миланском "Интере"?

Как информируют итальянские журналисты, Антонио Конте размышляет над предложением о подписании украинского вингера Виктора Цыганкова. Впрочем, пока это только слухи от нескольких СМИ, таких себе вариантах усиления команды Конте. Спешить с приобретением украинца в миланском клубе не хотят - речь идет не про зимнее трансферное окно, а о перспективе.

В "Эспаньоле" снова сменился наставник команды

Грозный когда-то, а сейчас аутсайдер Примеры клуб объявил об увольнении главного тренера Пабло Мачина. Главный повод для увольнения – поражение от прямого конкурента "Леганеса" (0:2) в воскресенье. 44-летний специалист возглавил коллектив в начале октября, подписав контракт до 2021 года и заменил на посту Давида Гальего. Но после 18-ти туров Ла Лиги "Эспаньол" занимает последнее место в таблице (10 зачетных пунктов).

"Фиалки" подписали нового главного тренера

Руководство "Фиорентины" после отставки Винченцо Монтеллы достаточно быстро нашло нового наставника. Джузеппе Якини стал у руля клуба. Контракт со специалистом подписан до лета 2021 года. Ранее в Серии А он работал с "Сампдорией", "Сассуоло" и "Эмполи".