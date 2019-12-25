Проблемы Ярмоленко, трансфер Александрии, наказание Руха. Главные новости за 24 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 24 декабря

По данным британских СМИ, лондонский клуб из-за неудачных результатов осенью планирует омолодить состав. Поэтому руководство хочет избавиться нескольких игроков, среди которых и 30-летний Андрей Ярмоленко. "Вест Хэм" планирует заработать на его переходе около 18 млн фунтов. Украинский вингер неплохо начал сезон, забив несколько голов, но в последнее время не попадает в основной состав. Его команда занимает 16 место.

На правах аренды до конца сезона за команду Владимира Шарана будет выступать Роман Вантух. 21-летний игрок, родной позицией которого является левый фланг обороны, в первой части чемпионата сыграл 10 матчей за "Олимпик", забил один гол и отдал одну результативную передачу. Попадал в символическую сборную тура.

Пока он не уплатит штраф. Львовский "Рух" наказан за то, что он не использовал официальные мячи ПФЛ во время домашних матчей. Сумма штрафа составляет 25 000 гривен за одну игру, таких у львовян собралось девять, то есть "Руху" придется заплатить 225 000 гривен, если он планирует заявлять новичков.

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко и защитник "Шахтера" Валерий Бондарь попали в символическую сборную самых перспективных игроков 2019-го года, которую составляет Radio Marca. Кроме них признание получили такие игроки как Райс из "Вест Хэма", Холанд из "Зальцбурга", Фелиш из "Атлеитко" и другие.

Как сообщают испанские СМИ, каталонский клуб снова загорелся идеей приобрести Неймара. Тем более, что ПСЖ готов отпустить бразильца, который подешевел до 180 млн евро. Чтобы найти необходимую сумму, "Барселона" планирует продать Фелипе Коутиньо, который сейчас играет за "Баварию" на правах аренды.

"Манчестер Юнайтед" вынужден рассматривать вариант продажи француза, поскольку у того через 18 месяцев заканчивается контракт. Ситуацией готов воспользоваться туринский клуб. "Ювентус" планирует потратить на Погба, который уже выступал за Старую Синьору, 60 млн евро, а также включить в соглашение Эмре Джана. Правда, Сульшер не планирует отпускать Поля зимой, а хочет дождаться лета.