Инициатива УАФ, новый лимит в Китае, талант для Барселоны. Главные новости за 25 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 25 декабря

Главный тренер житомирского "Полесья" Анатолий Бессмертный подтвердил, что весной за клуб будет выступать Александр Ковпак. Обладатель Кубка Украины в составе "Таврии" в 2010-м выступал во многих клубах, последним местом его работы был "Черноморец". В активе форварда три матча за сборную Украины. На уровне УПЛ Ковпак забил 77 голов в почти 300 матчах. Добавим, что "Полесье" занимает второе место в группе А второй лиги.

При этом президент Ассоциации Андрей Павелко выступает с достаточно радикальной инициативой. По его словам, в УАФ вплотную приблизились к решению ввести новое правило лицензирования для клубов Премьер-лиги. В частности, предлагается, чтобы с сезона 2021/22 клубы получали разрешение на участие в соревнованиях при условии наличия женской или девичьей команды. Впрочем, это еще пока планы.

Новый главный тренер лондонской команды Микель Артета начинает свою работу с желанием укрепить опорную зону. "Арсенал" попытается в ближайшее время подписать Уилфрида Ндиди из "Лестера". На опорного полузащитника канониры готовы потратить 52 млн долларов и отдать в придачу Гранита Джаку, который недавно еще был капитаном команды.

Китайская футбольная ассоциация постановила, что максимальный размер зарплаты легионеров в местных клубах не должен превышать 3 миллиона евро в год после вычета налогов. Что касается китайских футболистов, то их зарплаты не должны превышать 1,3 миллиона до вычета налогов. Действующие контракты остаются в силе. Это означает, что теперь вряд ли китайские клубы смогут покупать футбольных звезд первой величины вроде Оскара, Халка или Карраско.

Главного специалиста по Лиге Европы Унаи Эмери, которого только что уволили с поста главного тренера "Арсенала", сватают в клуб французской Лиги 1. Якобы испанец является одним из претендентов на пост главного тренера "Монако". Впрочем, Леонарду Жардима, результаты которого не устраивают руководство, также по данным СМИ могут заменить Марселино или Лоран Блан.

Адиль Аушиш считается одним из самых перспективных в парижской академии. Однако в свои 17 лет он не имеет достаточной игровой практики на самом высоком уровне (только 1 матч). Поэтому Аушиш не планирует подписывать новый контракт с ПСЖ. Ситуацией готова воспользоваться "Барселона" - каталонский клуб планирует переманить игрока летом. Тогда "Барсе" придется заплатить только компенсацию за подготовку игрока.