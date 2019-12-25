  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В УАФ раздумывают над тем, чтобы клубы получали лицензию только при наличии женской или девичьей команды
В тренде

В УАФ раздумывают над тем, чтобы клубы получали лицензию только при наличии женской или девичьей команды

Общие новости
(1 голосов)

Андрей Павелко задумал революцию в украинском женском футболе

В УАФ раздумывают над тем, чтобы клубы получали лицензию только при наличии женской или девичьей команды
Новина українською

Глава УАФ Андрей Павелко рассказал о возможных изменениях в лицензировании профессиональных футбольных клубов Украины.

"В развитии футбола в стране мы не топчемся на месте. Сейчас мы, например, планируем настоящую революцию в женском футболе.

Мы вплотную подошли к принятию решения, согласно которому, начиная с сезона 2021/2022, профессиональные клубы будут получать лицензию при условии, что в их структуре будет женская или девичья команда. В мире уже нередки случаи, когда на матчах женских команд собирается по 40-50 тысяч зрителей.

И хотя наш женский футбол и футзал имеет определенные успехи, потенциал у этого направления футбола очень большой. Кроме этого, нас ждет и реформирование турнира U-21, системы соревнований в ДЮФЛ", – сказал Павелко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Павелко УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (11)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Maxam (Чернівці)
25.12.2019 в 18:59
Так давайте сразу уже позволим женщинам играть в мужских командах! Равенство полов, толерантность все дела) Вот это революция, Падалко)
Ответить
+1
0
rubizhansky (Рубежное)
25.12.2019 в 18:59
А женские футбольные клубы должны будут содержать юношеские команды? Вопрос риторический.
Ответить
0
0
С.Карпович. (Ланівці)
25.12.2019 в 18:19
Це не революція,це гон.
Ответить
+1
0
Счётчик шансов (Полтава)
25.12.2019 в 18:17
А бордели должны получать лицензии только при наличии в них и проститутов-мужиков или пацанов
Ответить
+1
0
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
25.12.2019 в 18:03
Во всех чемпах только Ю-19 обязательны. За чтоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо мне этооооооооооооооооооооооооооооооооо
Ответить
0
0
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
25.12.2019 в 18:00
Идиот полнейший. Где обещанные полуаматоры. Где инклюзивность проведения чемпионатов в областях? Где четкая пирамида чемпионатов как в других чемпах?
Ответить
+1
0
zharikss (Секешфехервар)
25.12.2019 в 17:58
Половина пл на ладан лише, а воно ще отак видумало....
Ответить
+2
0
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
25.12.2019 в 17:58
Очередные затраты на, и без того, бедные клубы? Тут Ю-21 для большей части команд - это обуза. Отменить Ю-21, а двойки Ю-23 сделать добровольным.
Ответить
0
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
25.12.2019 в 17:57
слуга ахметки старається з всіх сил щоб не було 16 команд в ПЛ.
Ответить
+1
-1
avatar
simargl (Чернигов)
25.12.2019 в 17:52
Идиот??... может пора на покой , выдумщик...?!
Ответить
+2
0
Onside (Чернігів)
25.12.2019 в 17:51
Класний спосіб зменшити кількість бажаючих приймати участь в УПЛ. Так можна замість 16 й 10 або 8 отримати. Команди й від У19/У21 не в захваті, бо це додаткові витрати, а тут ще й такий презент. Краще б стимулювали якимось бонусами за наявність, а не нав’язували вимоги.
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...