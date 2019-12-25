В УАФ раздумывают над тем, чтобы клубы получали лицензию только при наличии женской или девичьей команды
Андрей Павелко задумал революцию в украинском женском футболе
Глава УАФ Андрей Павелко рассказал о возможных изменениях в лицензировании профессиональных футбольных клубов Украины.
"В развитии футбола в стране мы не топчемся на месте. Сейчас мы, например, планируем настоящую революцию в женском футболе.
Мы вплотную подошли к принятию решения, согласно которому, начиная с сезона 2021/2022, профессиональные клубы будут получать лицензию при условии, что в их структуре будет женская или девичья команда. В мире уже нередки случаи, когда на матчах женских команд собирается по 40-50 тысяч зрителей.
И хотя наш женский футбол и футзал имеет определенные успехи, потенциал у этого направления футбола очень большой. Кроме этого, нас ждет и реформирование турнира U-21, системы соревнований в ДЮФЛ", – сказал Павелко.
Новости по теме
- 08:56 Украинские Сборная Украины на Евро-2020 могла базироваться в Амстердаме, Будапеште или Мюнхене
- 07:24 Украинские Павелко отреагировал на критику Ротаня из-за результатов молодежной сборной
- 22:06 Украинские Павелко: Перед отбором на Евро тренерский штаб сборной согласился на смену финансовых условий