В Виннице посчитали, сколько нужно средств на реконструкцию городского стадиона

Реконструкция Центрального стадиона Винницы обойдется в более 15 млн евро.

Об этом сообщил городской голова Сергей Моргунов.

Мэр отметил, что стадион является одним из важных объектов, который стоит на повестке дня в городе. Однако кроме него есть еще ряд спортивных объектов, которые нуждаются в реконструкции.

"Логика наша была следующая: какие действия необходимо предпринять? Мы СКА - нерешенный вопрос. Мы Центральный стадион - нерешенный вопрос.

Поэтому мы приняли решение направить ресурс на реконструкцию СКА (и в следующем году мы ее завершим), далее будем работать над тем, что делать с Центральным стадионом.

Потому что это очень большая инвестиция, и мы изучаем сейчас опыт нашего города-побратима Кельце (Польша) по реконструкции. И для того, чтобы сделать эту реконструкцию должным образом, нужно не менее 15 млн евро", - сообщил мэр.