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В Виннице посчитали, сколько нужно средств на реконструкцию городского стадиона

Общие новости
(1 голосов)

Изучают опыт польского города

В Виннице посчитали, сколько нужно средств на реконструкцию городского стадиона
Новина українською

Реконструкция Центрального стадиона Винницы обойдется в более 15 млн евро.

Об этом сообщил городской голова Сергей Моргунов.

Мэр отметил, что стадион является одним из важных объектов, который стоит на повестке дня в городе. Однако кроме него есть еще ряд спортивных объектов, которые нуждаются в реконструкции.

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"Логика наша была следующая: какие действия необходимо предпринять? Мы СКА - нерешенный вопрос. Мы Центральный стадион - нерешенный вопрос.

Поэтому мы приняли решение направить ресурс на реконструкцию СКА (и в следующем году мы ее завершим), далее будем работать над тем, что делать с Центральным стадионом.

Потому что это очень большая инвестиция, и мы изучаем сейчас опыт нашего города-побратима Кельце (Польша) по реконструкции. И для того, чтобы сделать эту реконструкцию должным образом, нужно не менее 15 млн евро", - сообщил мэр.

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В статье: Стадион Винница реконструкция
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Источник:
Вежа

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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
26.12.2019 в 12:44
Это с распилами/откатами или без?
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