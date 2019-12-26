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НБУ начал принудительное взыскание 1,5 млрд грн с почетного президента Ворсклы

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НБУ начал принудительное взыскание 1,5 млрд грн с почетного президента Ворсклы
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Национальный банк начал процедуру принудительного взыскания 1,539 млрд грн с бывшего владельца банка "Финансы и кредит" и действительного почетного президента ФК "Ворскла" Константина Жеваго.

В НБУ напомнили, что 1 октября Шевченковский районный суд Киева удовлетворил иск НБУ к бывшеме владельцу банка "Финансы и Кредит".

Поскольку Константин Жеваго не уплатил в установленный срок судебный сбор, апелляционный суд вернул ему апелляционную жалобу.

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Решение суда первой инстанции вступило в законную силу, что позволило Национальному банку 26 декабря начать принудительное взыскание средств.

"На сегодняшний день общий объем задолженности банка "Финансы и Кредит" перед Национальным банком по всем кредитам рефинансирования составляет 6,6 млрд грн.

Ожидаем, что частично эта задолженность будет погашена за счет взыскания средств непосредственно с Константина Жеваго как с финансовой поручителя по кредитам рефинансирования, а также за счет обращения взыскания на имущество подконтрольных ему компаний - имущественных поручителей, к которым мы также подали около 30 исков в суды" , - заявил начальник отдела правового обеспечения и судебной защиты управления по работе с проблемными активами Национального банка Сергей Бойко.

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В статье: Ворскла (Полтава) суд Константин Жеваго Полтава НБУ Жеваго
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Комментарии (2)
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leonov1 (Днепропетровск)
26.12.2019 в 13:50
зато карпаты останутся в УПЛ... все же более самобытная команда.
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Сеш (Дніпро)
26.12.2019 в 13:45
Ворскла фсё?
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