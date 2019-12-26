НБУ начал принудительное взыскание 1,5 млрд грн с почетного президента Ворсклы
В футбольный клуб тоже придут?
Национальный банк начал процедуру принудительного взыскания 1,539 млрд грн с бывшего владельца банка "Финансы и кредит" и действительного почетного президента ФК "Ворскла" Константина Жеваго.
В НБУ напомнили, что 1 октября Шевченковский районный суд Киева удовлетворил иск НБУ к бывшеме владельцу банка "Финансы и Кредит".
Поскольку Константин Жеваго не уплатил в установленный срок судебный сбор, апелляционный суд вернул ему апелляционную жалобу.
Решение суда первой инстанции вступило в законную силу, что позволило Национальному банку 26 декабря начать принудительное взыскание средств.
"На сегодняшний день общий объем задолженности банка "Финансы и Кредит" перед Национальным банком по всем кредитам рефинансирования составляет 6,6 млрд грн.
Ожидаем, что частично эта задолженность будет погашена за счет взыскания средств непосредственно с Константина Жеваго как с финансовой поручителя по кредитам рефинансирования, а также за счет обращения взыскания на имущество подконтрольных ему компаний - имущественных поручителей, к которым мы также подали около 30 исков в суды" , - заявил начальник отдела правового обеспечения и судебной защиты управления по работе с проблемными активами Национального банка Сергей Бойко.