Браун Идейе вспомнил свой испуг во время войны в Украине

31-летний нигерийский нападающий греческого "Ариса" Браун Идейе, который в 2011-2014 годах выступал за "Динамо", вспомнил события в Украине в последний год своей киевской карьеры.

Журналист издания sfina.gr спросил Брауна, правда ли, что команда "Динамо" тренировались под звуки выстрелов.

- Это не преувеличение, это правда. Я был там в разгар войны и мне было страшно. Было много страшных сцен, и первое, что я сделал, это взял семью и уехал.

У меня не было ни малейшего претензии к "Динамо", ведь они относились ко мне с большим профессионализмом.

Но мне пришлось уйти. Вы должны были иметь бойцовский характер, чтобы противостоять всему тому, что началось во время войны. Представьте, что вы тренируетесь ... и слушаете выстрелы.

Браун Идейе покинул Киев летом 2014 года.