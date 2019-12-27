Ливерпуль убивает интригу в АПЛ, Динамо определило соперников на сборе. Главные новости за 26 декабря
А также возвращение Ибрагимовича в Милан и польский новичок Зари
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 26 декабря
Ливерпуль разгромил на выезде Лестер
В центральном матче 19-го тура английской Премьер-лиги “Ливерпуль” разгромил на выезде “Лестер”, занимающий второе место и увеличил свой отрыв от “лис” на 13 очков. Выдающийся матч провел фулбек “Ливерпуля” Трент Александер-Арнольд. Он отдал две голевые передачи на Фирмино, а затем и забил сам. Еще один гол “красных” забил Милнер, реализовав пенальти. В итоге – убедительная победа “Ливерпуля” со счетом 4:0.
Дебютные матчи Анчелотти и Артеты, Челси проиграл Саутгемптону
Самым неожиданным результатом дня стало домашнее поражение “Челси” Фрэнка Лэмпарда “Саутгемптону”. Осечкой “синих” воспользовались “Манчестер Юнайтед” и “Тоттенхэм”, которые обыграли “Ньюкасл” и “Брайтон” соответственно. Дебютировали вчера в своих командах Карло Анчелотти и Микель Артета. “Эвертон” порадовал своего тренера победой над “Бернли”, а вот “Арсенал” не смог справиться с “Борнмутом”.
Динамо огласило планы на сборы
Киевское “Динамо” определилось с соперниками на первом тренировочном сборе, который пройдет в турецком Белеке. В рамках данного сбора команда Алексея Михайличенко проведет шесть контрольных матчей. С 19 по 28 января “Динамо” сыграет с такими соперниками: "Легия" (Варшава, Польша), "Нефтчи" (Баку, Азербайджан), ФК "Вардар" (Северная Македония), "Хайдук" (Сплит, Хорватия), "Динамо" (Брест, Беларусь), "Кайрат" (Алма-Ата, Казахстан).
Заря ведет переговоры с игроком сборной Польши
“Зарю” зимой может пополнить игрок сборной Польши. По информации источника, футболист и его представители уже контактируют с луганчанами относительно трансфера. В целом, по словам генерального директора “Зари” Сергея Рафаилова, на просмотр в клуб приедут три игрока, а с еще двумя, возможно, будут подписаны контракты.
Ибрагимович вернется в Милан
Шведский нападающий Златан Ибрагимович вновь станет футболистом "Милана". Экс-игрок ЛА Гэлакси" подпишет контракт на шесть месяцев, с возможность дальнейшего продления, сообщают авторитетные источники в Италии. Ожидается, что о переходе будет объявлено сегодня, в пятницу.
УПЛ определила лучших в декабре
Украинская Премьер-лига подвела итоги голосования на звание лучшего игрока Лиги в декабре. По мнению болельщиков, лучшим был защитник “Зари” Богдан Михайличенко, который набрал 38% голосов. А лучшим тренером украинской Премьер-лиги в декабре стал наставник "Зари" Виктор Скрипник. За него отдали 58% голосов.
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