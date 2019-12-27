Габовда вспомнил жестокую месть Валеева и тайный контракт с Днепром
Который так и не был выполнен
30-летний нападающий Юрий Габовда вспомнил свой переход и выступления в 2012 году в криворожском "Кривбассе".
Юрий признался, что накануне ушел из "Карпат" только потому, что перерос уровень дубля, хотел играть в УПЛ, но ему давали мало шансов.
"Первый мой уход - это был Кривой Рог. Но контракт я подписал с "Днепром". Подписали и отложили. Потом сделали новый контракт на год в "Кривбассе", - пояснил Габовда. - Была договоренность, что год играю в Кривом Роге, а потом вернусь в "Днепр".
Тогдашний главный тренер "Кривбасса" Юрий Максимов, как вспоминает Габовда, принял его очень хорошо.
"И я начал играть, получил то, чего мне не хватало во Львове - игровой практики, - говорит Юрий. - Но потом получил досадную травму на тренировке: коварно сзади мне специально прыгнул в голеностоп Ринар Валеев, которого я вытеснил из основы. Что это специально - было видно. И это все знали. За 10 секунд голеностоп распух, был надрыв связок".
Полтора месяца Габовде пришлось залечивать травму.
"Вернуться было очень трудно. Мне делали разные уколы в голеностоп, я играл, но результат уже был не тот, - вспоминает Юрий. - Максимов злился, нервничал. В итоге через год я не вернулся в "Днепр", как это планировалось, а поехал в "Таврию".
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