Габовда вспомнил жестокую месть Валеева и тайный контракт с Днепром

30-летний нападающий Юрий Габовда вспомнил свой переход и выступления в 2012 году в криворожском "Кривбассе".

Юрий признался, что накануне ушел из "Карпат" только потому, что перерос уровень дубля, хотел играть в УПЛ, но ему давали мало шансов.

"Первый мой уход - это был Кривой Рог. Но контракт я подписал с "Днепром". Подписали и отложили. Потом сделали новый контракт на год в "Кривбассе", - пояснил Габовда. - Была договоренность, что год играю в Кривом Роге, а потом вернусь в "Днепр".

Тогдашний главный тренер "Кривбасса" Юрий Максимов, как вспоминает Габовда, принял его очень хорошо.

"И я начал играть, получил то, чего мне не хватало во Львове - игровой практики, - говорит Юрий. - Но потом получил досадную травму на тренировке: коварно сзади мне специально прыгнул в голеностоп Ринар Валеев, которого я вытеснил из основы. Что это специально - было видно. И это все знали. За 10 секунд голеностоп распух, был надрыв связок".

Полтора месяца Габовде пришлось залечивать травму.

"Вернуться было очень трудно. Мне делали разные уколы в голеностоп, я играл, но результат уже был не тот, - вспоминает Юрий. - Максимов злился, нервничал. В итоге через год я не вернулся в "Днепр", как это планировалось, а поехал в "Таврию".