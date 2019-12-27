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Город на Херсонщине предложил Шахтеру обустроить тренировочную базу

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Инициатива мэра

Город на Херсонщине предложил Шахтеру обустроить тренировочную базу
Новина українською

В Геническом городском совете работают над тем, чтобы футбольный клуб "Шахтер" построил в городе базу для тренировок.

Как сообщил мэр Александр Тулупов, привлечение такого клуба положительно будет влиять на развитие спорта и города в целом.

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Напомним, что Шахтер имеет спортивно-тренировочную базу Кирша в Донецке. Но из-за оккупации областного центра русскими и пророссийскими силами пока команда тренируется в Киеве на олимпийской базе Святошин.

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В статье: Тренировочная база Шахтер (Донецк) Геническ
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Источник:
ІРС Генічеськ

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