Возвращение Златана, поражение Ман Сити, штраф для Динамо. Главные новости за 27 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости по пятницу, 27 декабря

Итальянский гранд, который переживает сложные времена, объявил о возвращении шведского форварда Златана Ибрагимовича. Нападающий выступал за россонери в 2010-2012 годах и становился в составе "Милана" чемпионом Италии. После того Златан играл в ПСЖ, МЮ и "Лос-Анджелес Гэлэкси". Также в его карьере были "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер" и "Барселона". Детали контракта не разглашаются.

В рамках 19-го тура АПЛ команда Гвардиолы приехала в гости к "Вулверхэмптону". Уже в дебюте встречи "Сити" остался в меньшинстве после удаления Эдерсона. Тем не менее, именно горожане открыли счет, а затем закрепили преимущество - дублем отметился Стерлинг. "Волки" начали свой камбэк на 55-й минуте (Траоре), на 82-й сравняли счет (Хименес), а на 89-й забили победный гол (Доэрти). "Манчестер Сити" уже отстал от "Ливерпуля" на 14 очков. Александр Зинченко всю игру просидел на скамейке запасных.

Наказание прилетело за поведение фанатов во время матча 18-го тура в Чернигове. Хозяева будут обязаны выплатить 100 000 гривен, киевляне – 300 тысяч. Кроме того, "Десне" придется закрыть фанатский сектор на следующий домашний матч. Напомним, что во время игры фанаты "Динамо" проводили акцию протеста против руководства клуба - жгли пиротехнику и бросали посторонние предметы на поле.

Если в Лиге Европы "Эспаньол" успешно прошел квалификацию и групповой этап, то в чемпионате Испании проваливается - попугаи занимают последнее место после 18 сыгранных матчей. Это побудило руководство к смене тренера. Вместо Пабло Мачина команду принял Абелардо Фернандес, который до этого работал с хихонским "Спортингом". Будучи игроком, он с 1994-го по 2002-й выступал за "Барселону".

Бывший директор клубного канала "Милана" рассказал, что в 2001 году Андрей Шевченко мог оказаться в "Реале". Флорентино Перес сделал предложение итальянскому клубу в размере 74 млн долларов за украинского форварда, но Сильвио Берлускони ответил отказом. Кроме того, Шевченко мог не продлить контракт с "Миланом", поскольку требовал усиления состава. В ответ итальянский клуб подписал Руй Кошта и тем самым удержал Андрея.