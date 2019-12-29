Голы Кравца и Селезнева, усиление Днепра-1, признание Ярмоленко. Главные новости за 28-е декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за пятницу, 28-е декабря

Команда Артема Кравца, которая представляет элитный турецкий дивизион, уступила в матче 17-го тура с крупным счетом (2:6). Интересно, что один из голов "Кайсериспора" забил украинец Артем Кравец, который даже примерил у себя на рукаве капитанскую повязку.

В то же время, забил свой гол и Евгений Селезнев. Его команда благодаря этому голу одержала победу. Но представляет она второй по рангу дивизион. Для Селезнева это уже четвертый гол в декабре и седьмой за "Бурсаспор" в целом (с учетом кубкового турнира).

"Днепр-1" объявил о подписании центрального защитника Александра Сватка, последней командой которого был хорватский "Хайдук". Футболист, который вызывался в национальную сборную Украины, ранее выступал за "Днепр" и "Зарю", еще раньше – за "Волынь".

Контракт "Днепра-1" со Сватком рассчитан на три года.

Также с "Днепром-1" контракт на два с половиной года подписал чемпион Беларуси Алексей Хобленко.

По версиям авторитетных компаний CIES и Opta. Также украинец лучший в команде по созданным моментам и точности ударов.

На данный момент Ярмоленко, в текущем сезоне забивший три гола и отдавший один ассист в АПЛ, травмирован, ожидается, что он пропустит 3-4 недели.

Между тем, команда Ярмоленко снова проиграла в АПЛ – "Лестеру" со счетом 1:2.

И это поражение исчерпало терпение боссов "Вест Хэма". Чилиец Мануэль Пеллегрини отправлен в отставку. Команда очень неплохо начала текущий сезон, но постепенно скатилась ближе ко дну турнирной таблицы. С "молотобойцами" Пеллегрини работал в течение 18-и месяцев.

Речь о "Фламенго", в котором полузащитник "Шахтера" выступал на правах аренды с июня 2015-го года по декабрь 2016-го годов. 28-летний хавбек, как сообщает источник, является приоритетной целью для "красно-черных" на ближайшее трансферное окно. Отметим, что контракт бразильца с "горняками" рассчитан до лета 2022-го года.

Форвард "РБ Зальцбург" Эрлинг Холанд достиг устной договоренности с "Ювентусом" по поводу трансфера в январе. Об этом сообщает Tuttosport.

Игрока долгое время вел "Манчестер Юнайтед", чей наставник Оле Гуннар Сульшер очень хотел видеть своего соотечественника на "Олд Траффорд".

Однако в итоге борьбу за 19-летнего форварда выиграл "Ювентус", который готов платить вундеркинду почти 8 миллионов евро за сезон. На игрока также претендуют дортмундская "Боруссия" и "РБ Лейпциг". Холанд обойдется будущему клубу в 30 млн. евро, прописанных в его контракте с "Зальцбургом" в качестве клаусулы.

Состоялись очередные матчи очередного тура чемпионата Англии. МЮ победил "Борнмут", "Лестер" одолел "Вест Хэм", "Эвертон" Карло Анчелотти осилил "Ньюкасл". А вот "Тоттенхэм" Жозе Моуринью очки потерял. "Шпоры" расписали ничью с "Норвичем".