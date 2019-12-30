Трансфер Голанда, тренер Ярмоленко, поражение Арсенала. Главные новости за 29 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 29 декабря

В центральном матче 20-го тура АПЛ лондонский "Челси" приехал в гости к "Арсеналу". Канониры владели преимуществом в первом тайме и открыли счет после розыгрыша углового - отличился Обамейянг. Однако прервать серию неудач канонирам в итоге не удалось. В последние десять минут игры Жоржиньо сравнял, а Абрахам забил победный для аристократов мяч. "Арсенал" продолжил серию без побед до четырех матчей подряд, канониры 12-е, "Челси" - четвертый.

Между тем, команда Юргена Клоппа уверенно шагает к чемпионству - красные победили "Вулверхэмптон", судьбу встречи решил гол Садио Мане. "Манчестер Сити" тоже победил. Команда Гвардиолы одолела "Шеффилд" благодаря голам Агуэро и де Брюйне. Весь матч за горожан сыграл Александр Зинченко. Разрыв между "Ливерпулем" и "Сити" остался на уровне 14 очков.

На него охотились "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус", интерес приписывали "Атлетико" и другим грандам. Но 19-летний форвард, забивший девять голов в одном матче молодежного чемпионата мира и который стал вторым лучшим бомбардиром группового этапа Лиги Чемпионов с восемью результативными ударами, выбрал другой вариант. Норвежский форвард-вундеркинд Эрлинг Голанд отныне будет защищать цвета дортмундской "Боруссии". По данным СМИ, трансфер обошелся всего в 20 млн евро, правда, еще 15 получил скандальный агент игрока Мино Райола.

Лондонский клуб не долго тянул с заменой Мануэлю Пеллегрини - молотобойцев возглавил опытный Дэвид Мойес, в послужном списке которого есть "Эвертон", "Манчестер Юнайтед", "Реал Сосьедад" и "Сандерленд". Собственно, и "Вест Хэм" он возглавлял в сезоне 2017/18, но после того как он спас команду от вылета, с ним не стали продлевать контракт. На этот раз соглашение рассчитано на 18 месяцев. "Вест Хэм", напомним, занимает 17-е место в турнирной таблице.

По данным британских СМИ, киевский клуб является главным конкурентом шотландского "Селтика" в борьбе за форварда братиславского "Слована" Андража Шпорара. Якобы "Динамо" готово заплатить 4 млн евро за нападающего сборной Словении. Добавим, что в текущем сезоне Шпорар забил 20 голов в 26-ти сыгранных матчах за клуб.

Итальянские СМИ сообщают, что в ближайшее время может быть завершена сделка о продаже римского гранда. Нынешний главный акционер Джеймс Паллотта ведет переговоры с американским миллиардером Дэном Фридкиным, который является владельцем компании- дистрибьютора автомобилей Toyota в США. Клуб оценивается сторонами в 780 млн евро.

Гладкий отличился голом

32-летний форвард открыл счет в поединке его "Аданаспор" с "Истанбулспор". В итоге команда Гладкого, которая выступает во втором по рангу дивизионе Турции, победила 2:0. Для Гладкого это четвертый гол в десяти матчах текущего сезона. Интересно, что накануне отметились также Евгений Селезнев и Артем Кравец.