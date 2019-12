Музыкальная пауза. UA-Футбол составил плейлист самых памятных спортивных треков

UA-Футбол решил порадовать своих читателей подборкой музыкальных треков, которые идут рядом с нами. Каждому члену редакции была поставлена задача выбрать наиболее памятную для него футбольную песню и написать о ней пару предложений. В конце наши авторы добавили несколько спортивных композиций, ведь UA-Футбол уже давно не только сайт про один ногомяч. Если вам лень читать, а вы просто сюда зашли за музычкой, листайте вниз списка, где мы подготовили для вас плейлисты на Youtube и iTunes.

Elvis Presley - A Little Less Conversation

Начало нового тысячелетия. Если раньше мы видели кумиров от матча к матчу, то вирусный ролик от Nike, в котором Анри, Тотти, Наката, Роналдо, Фигу, Рональдиньо, Давидс, Тюрам и другие идолы определяют лучшего в стиле голливудских боевиков с ван Даммом, стал настоящим откровением. Умопомрачительная игра на нескольких квадратных метрах в клетке под присмотром строгого Кантона и все это под зажигательную песню, от первых аккордов которой хочется двигаться. Значительно позже мы узнали, что песню написали еще в 1968-м как саундтрек для фильма "Немного жизни, немного любви". Исполнил ее сам король Элвис Пресли, что впрочем не сделало ее популярной. А вот диджей Junkie XL и звезды футбола – да.

Drenchill ft. Indiiana - Freed from Desire

Благодарить за "The Best Football Chant Ever" необходимо итальянскую поп-певицу Галу Риццато, которая в 1996 году выпустила сингл, ставший в последствии платиновым. Вирусная реинкарнация трека в исполнении фанатов Северной Ирландии во время ЕВРО-2016 приобрела статус неофициального гимна турнира, а все благодаря поклоннику "Уигана" по имени Шон Кеннеди. Накануне старта соревнования ему в голову пришла мысль заменить строчку "Freed from Desire" на "Will Grigg's on Fire", отдавая, таким образом, дань уважения форварду "латикс" и "зелено-белой армии". Интересно, что сам нападающий по фамилии Григг не сыграл на ЧЕ ни минуты, зато теперь мотив можно услышать на многих стадионах планеты – болельщики воспевают оды своим любимчикам, так как в чант можно подставить абсолютно любое имя и даже прозвище.

You'll Never Walk Alone

Песня впервые была спета фанатами "Ливерпуля" в 1963 году. Тогда в полуфинальном матче кубка Англии мерсисайдцы проиграли "Лестеру". Спустя два года в победном финальном матче Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Лидсом" болельщики снова исполнили этот хит и один из комментаторов назвал ее фирменной песней "красных". В 1966 году песню подхватили и фанаты "Селтика". Сейчас она стала настолько популярна, что на играх 30 футбольных клубов, а может и больше, в разных частях света можно услышать "You’ll Never Walk Alone".

The Beatles - Hey Jude

Композиция, написанная, возможно, величайшей английской группой The Beatles, к футболу имеет непосредственное отношение. Под её звучание выходит наиболее титулованный клуб последних лет - "Манчестер Сити".

Многие до сих пор не могут понять, почему команда из Манчестера использует мелодию ливерпульской группы? Им мало своих уроженцев (Stone Roses, The Smiths, Oasis)? Ответ достаточно прост - в 1968 году, именно тогда “Hey Jude” и вышла в свет, "Ман Сити" выиграл свое второе чемпионство (и последнее до прихода огромных денег в клуб). Потому фанаты и любят исполнять эту песню, возвращая те ощущения триумфа и ностальгии.

E-Type - Campione 2000

Евро-2000 сопровождала пьеса "Campione 2000" шведской группы E-Type. Эта композиция в уже подзабытом жанре Евродэнс очень гармонично подошла турниру и его незабываемым моментам, таким как камбэк Англии против Португалии, "игра рукой" Шавьера, драматичный вылет нидерландцев и золотой гол Трезеге.

Брати Гадюкіни - Карпати програли футбол

Вот никогда не угадаете лидера симпатий нашей редакции, когда речь зашла об этом плейлисте .

А на трибунах стадиона "Украина" во Львове вы ее не услышите. Зачем бередить душу? И без песни "Гадов" с показательной паузой после слова "Карпаты" - команда все равно проигрывает.

Но вслушайтесь в слова. Действительно ли суть песни в поражениях "Карпат"? Нет, они - скорее итог серии личных неудач главного героя Василия, такой себе "апогейчик". Не зря же он в припеве прощается с любимыми и доходит до "смертельной дозы колбасы"?

Robbie Williams - It's Only Us

У каждого своя легендарная ФИФА (или ПЕС). Можно играться в десятки следующих версий, можно сравнивать с другими симуляторами, может даже понравиться какая-то другая серия, но любовь и какие-то особые эмоции будут только к одной. К ФИФА 2000 саундтрек записал сам Робби Уильямс, ещё и вынудил разрабов добавить в игру его любимый клуб “Порт Вейл”, который ни в какие лиги изначально там не попадал. Сейчас, наверное, многие не поймут, как можно рубиться в тупой футбол с квадратными рожами, где нужно просто знать правильную точку перед штрафной, чтобы забить в девятку. 9 из 10 штрафных с близкой дистанции тоже становились голевыми, но это никого не останавливало.

AC/DC - Thunderstruck

Не случайно эта песня звучит на стадионах Бундеслиги. Ведь слушая ее, хочется уже с первых секунд матча наступать, ошеломить, раздавить соперника. Отличная мотивационная песня в матче любимой команды.

David Guetta ft. Zara Larsson - This One's For You

Саундтреки к спортивным событиям редко становятся хитами; по крайней мере, реже, чем саундтреки к фильмам. И это логично. Но когда за дело берется такой мастер как Дэвид Гетта... Перед известным французским ди-джеем стояла задача создать нечто такое, что заряжало бы энергией и подчеркивало бы оригинальность турнира, который проходил на родине известного музыканта. Дэвид вместе с очаровательной Зарой Ларссон с задачей справился блестяще. Это хит.

Shakira - Waka Waka

Интересно, что Шакира, что с футбольными гимнами бывает обычно нечасто, песню к ЧМ-2010 не испортила, а даже наоборот – органично вписалась в исполнение. Ну, и клип тоже вышел на удивление интересным. Видеоряд, который передавал все эмоции футбола и подстегивал ожидания перед турниром. Даже сейчас, через 9 лет, он вызывает внутренние чувства, а не просто осознание того, что ЧМ – это просто очередной чей-то титул и огромные деньги.

Да и сам тот чемпионат не разочаровал – интересные команды, интересные матчи и восхождение на трон великолепной Испании.

Наверное, именно поэтому, когда (хотя сейчас уже и не так часто трек и проскакивает) услышишь где-нибудь Waka Waka, в голове отбивается, что это футбол… Не просто футбол, как работа на специализированном сайте, не титулы, очередная ЛЧ "Реала" или "Барсы", или нудный по игре Евро, а футбол, как футбол. Яркий, красивый, эмоциональный. Причем, во всем мире…

Ляпис Трубецкой - Воины Света

Сложно вспомнить в 2014-м году в Украине более популярную песню, чем "Воины света" от Ляписа Трубецкого. На фоне Революции достоинства и военной агрессии России против Украины ФК "Днепр" совершал настоящий футбольный подвиг на полях Лиги Европы и, наверное, не случайно патриотичная команда Мирона Маркевича выбрала этот хит своим неформальным гимном. Затем в 2015-м феноменальный "Днепр" дошел до финала ЛЕ, совершил настоящую сенсацию, и последние успехи днепрян теперь ассоциируются с этой энергетично мощной песней.

Chawki - Time Of Our Lives

Песня в исполнении марокканского певца Chawki вышла 6 июня 2014-го года, как раз вместе с началом бразильского Чемпионата мира 2014 и сразу же стала неофициальным гимном того мундиаля. Наиболее песня полюбилась французам, у которых есть своя версия этого произведения под именем "Время наших жизней" (Notre Moment). Эта музыкальная композиция пришлась по душе не только футбольным фанатам, а и присутствовала на открытии многих ивентов и других международных спортивных соревнований. Песню можно также встретить в интернете на фанатских роликах с нарезками лучших моментов различных футбольных турниров. Также у Chawki совместно с MAGIC SYSTEM есть другая очень известная футбольному кругу песня "Magic In The Air", которая часто играла на французском Евро в 2016 году.

Vaudeville Smash ft. Les Murray - Zinedine Zidane

У человека, который начал интересоваться футболом в 1998-м году, практически не было выбора при выборе лучшего игрока в мире. На тот момент Зинедин Зидан показывал клас на всех фронтах, а пиком сияния стал финал домашнего чемпионата мира, в котором кивок головы ЗиЗу еще означал голы, а не отправку оппонента на газон, что случилось в матче такого же статуса, но спустя восемь лет. Зидан - человек-эпоха, он не умеет что-либо делать плохо и поэтому даже на поприще тренера топ-клуба добился успеха максимально быстро.

Oceana - Endless Summer

Песня как нельзя лучше отражает настроение всех футбольных болельщиков – бесконечное лето, невероятная пора больших футбольных баталий и страстей. А и действительно, когда ее слышишь, то сразу вспоминаешь безумных на голову шведов, переполненные улицы нашей столицы и море пива – главного атрибута каждого фана игры миллионов.

We gon` party in the sun – мы устроим вечеринку под солнцем. И мы действительно ее устроили, потому что страна в течение места не могла не то, что отдохнуть, а даже заснуть от эмоций и переизбытка адреналина в крови. Однако стоит признать, ради справедливости, что главная песня того Евро не сразу была воспринята болельщиками положительно и неоднократно подвергалась критике, но ее исполнительница и организаторы праздника сумели подогнать ее под такт футболу, сделать ритмичной, зажигательной и такой любимой для всех. А фраза You make me jump jump jump заставил всех действительно скакать от счастья забитого гола, от огорчения нереализованного момента и такого желаемого и ожидаемого финального свистка.

Она стала для всех нас настоящим хитом, ведь напоминает нам о том лете, которое останется в сердце каждого украинца как праздник бесконечного футбола.

Neil Diamond - Sweet Caroline

Романтичная песня 1969 года в исполнении Нила Даймонда проникла в мир спорта около 20 лет назад и до сих пор остается визитной карточкой бейсбольного клуба "Бостон Ред Сокс".

В бокс "Sweet Caroline" попала благодаря прекрасному музыкальному вкусу босса промоутерской компании "Matchroom Boxing" Эдди Хирна, который сделал хит о Кэролайн характерной чертой своих бойцовских мероприятий.

Песню с ярким и запоминающимся припевом в апреле 2017-го охотно подхватывали фанаты на "Уэмбли" перед мегафайтом Энтони Джошуа и Владимира Кличко – с тех пор "Sweet Caroline" считается таким же обязательным атрибутом большого бокса, как и фирменное "Let’s get ready to rumble!" от Майкла Баффера. А еще "Sweet Caroline" поет Александр Усик и не поет Василий Ломаченко.

Public Enemy - He got game

Здесь нужно сделать отсылку и к ключевому треку знаменитого коллектива - Air Hoodlum. Именно эта композиция про баскетболиста Мики Мака с кучей спортивных и политических отсылок когда-то вдохновила режиссёра Спайка Ли на фильм "Его игра". Картина получилась спорной с кинематографической точки зрения, но обрела статус культовой из-за Рэя Аллена, пикового Дэнзела Вашингтона и просто любви фанатов баскетбола. А Public Enemy закономерно пригласили записать заглавную тему фильма. Все равно так же, как и с самим фильмом - вещь для фанатов, которую вряд ли оценят те, кто прохладно относится к баскетболу или хип-хопу.

Linkin Park - Good Goodbye

Эта композиция не была культовой и не связана с культовыми фильмами или событиями. Но клип на эту песню получился очень эффектный, с данкующим Честером Беннингтоном и самим Каримом Абдул-Джаббаром в роли чего-то вроде баскетбольного божества. Ну и сам трек уже для куда более широкой аудитории и может стать своим в плейлисте людей с самыми разными вкусами. Плюс - это одна из последних работ группы, в том же году Честера Беннингтона не станет.

