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Николай Павлов: День святого Николая получился важнее Нового года

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Новогодняя история от Николая Павлова

Николай Павлов: День святого Николая получился важнее Нового года
Новина українською

Бывший наставник "Днепра", "Ворсклы" и "Мариуполя" Николай Павлов рассказал свою предновогоднюю историю.

"У меня 31 декабря и Новый год всегда проходят в кругу семьи, потому что связан с определенными семейными событиями. Футболисты в это время также со своими семьями, поэтому на эту тему запомнилась история, связанная с Днем Николая.

Когда тренировал "Мариуполь", только благодаря игроку команды Николаю Волосянко узнал о празднике Дня святого Николая. Как-то у нас были предновогодние сборы в Пуще-Водице. Капитаном команды был Сергей Дирявка, но он постеснялся подходить и тогда ко мне пришел с просьбой отпроситься на два дня Николай Волосянко. Он рассказал, насколько это важный праздник для детей, даже важнее, чем Новый год, поэтому попросил отлучиться, чтобы поздравить дочек. В итоге я отпустил всех киевлян, семейных, домой на этот праздник. К большому сожалению, Николая уже нет в живых, но мы часто вспоминаем эту историю и этого талантливого футболиста", - сказал Павлов.

Напомним, что с "Мариуполем" тренер работал в период 1997-2004 годов.

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В статье: ФК Мариуполь Николай Павлов
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Команда №1

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