Успех Артеты, осечки Лэмпарда и Моуриньо, претендент на Лунина. Главные новости за 1 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 1 января

В первый день 2020-го года состоялись матчи 21-го тура АПЛ. Вторая команда чемпионата - "Лестер" - приехала в гости к "Ньюкаслу" и разгромил соперника со счетом 3:0. Это позволило команде Роджерса остаться на своей позиции с преимуществом в одно очко над "Манчестер Сити". Команда Гвардиолы принимала "Эвертон" и для нее матч выдался куда тяжелее. Победу удалось одержать благодаря дублю Жезуса, тогда как в составе ирисок отличился Ришарлисон. Александр Зинченко участия в игре не принимал.

В центральном поединке тура встречались "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Канониры усилиями Пепе забили быстрый гол, а перед перерывом Папастатопулус закрепил преимущество хозяева. Вернуться в игру команде Сульшера так и не удалось - 2:0 в пользу "Арсенала", который идет десятым, но отстает от четвертого места на девять очков.

Аристократы почти весь матч против "Брайтона" вели в счете, но эффектный гол ударом в падении через себя от Алиреза Джаханбакша украл у Фрэнка Лэмпарда и компании победу. "Тоттенхэм" вообще проиграл - команда Моуриньо уступила "Саутгемптону" 0:1. А вот "Вест Хэм" под руководством уже нового тренера Дэвида Мойеса разгромил "Борнмут" 4:0. Дубль на счету капитана Нобла. Этот успех позволил "Вест Хэму" подняться на 16-ю строчку. Андрей Ярмоленко участия в игре не принимал.

Ранее СМИ сообщали, что "Реал" разорвет арендное соглашение с "Вальядолидом" относительно Андрея Лунина. Основным претендентом на вратаря называлась "Альмерия". Теперь появилась информация, что мадридский клуб склоняется к варианту с "Овьедо", который также выступает в Сегунде и сейчас занимает 17-е место. В "Реале" считают, что в "Овьедо" у Андрея будет больше игровой практики.

"Динамо" из Бреста наконец определилось с тем, кто будет защищать титул и поведет команду в Лиге Чемпионов. Наставником Милевского, Нойка и Хачериди стал Сергей Ковальчук, которого можно считать легендой клуба. Десять лет он защищал цвета Бреста как игрок, был помощником и главным тренером, под его руководством "Динамо" выигрывало Кубок Беларуси. В последнее время занимал должность спортивного директора.

По данным местных СМИ, "Коринтиансу" наконец удалось договориться с "Динамо" о переходе Сидклея. Однако речь не идет о полноценном трансфере. Ранее сообщалось, что бразильский клуб не готов платить цену, которую выставило "Динамо". "Коринтианс" арендует Сидклея до конца 2020-го года. Официально о переходе должны объявить до конца недели.

Открылось зимнее трансферное окно

Следующий месяц клубы Европы смогут покупать и продавать игроков. Уже первого января официально вступили в силу трансферы Минамино из "Зальцбурга" в "Ливерпуль" и Холанда из "Зальцбурга" в "Боруссию" (Дортмунд), Вайгль из Дортмунда усилил соперника "Шахтера" в Лиге Европы "Бенфику", "Байер" получил Паласиоса из "Ривер Плейт", "Монако" за десять миллионов купил 18-летнего серба из "Партизана" Павловича. А еще Уэйн Руни официально стал игроком "Дерби Каунти".