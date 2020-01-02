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У наиболее бескомпромиссной команды чемпионата Украины - лишь одна ничья

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До зимней паузы

У наиболее бескомпромиссной команды чемпионата Украины - лишь одна ничья
Новина українською

Волочисский "Агробизнес" оказался наиболее бескомпромиссной командой как в своей Первой лиге, так и во всех трех лигах в целом.

На счету волочищан - лишь одна ничья в активе. Причем эта ничья была добыта еще в стартовом поединке сезона.

В общем команда забивает в среднем по 1,7 мячей за игру, а пропускает - 1,1 гола.

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Самая крупная победа - 5:0 над "Металлист 1925", а самое крупное поражение - 0:4 от "Кремня".

Наибольшая серия побед - 6, а противоположно, серия без побед, - по 2 матча (три раза).

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В статье: Первая лига Вторая лига УПЛ Агробизнес (Волочиск) ничья
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Источник:
ФК Агробізнес

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