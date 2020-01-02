Виталий Кварцяный: Один дома - уникальное кино, смотрел его раз 150

Один из аксакалов украинского тренерского корпуса ответил на вопросы новогодней тематики, рассказав много интересного корреспонденту UA-Футбол.

- Что значит для вас Новый год?

- Скажу просто и четко: это единственный праздник, который мне нравится. Этот позитивный праздник является для меня единственным из тех, кого я ставлю на самый высокий уровень. Для меня это праздник номер один. Новый год – единственный праздник, который обязательно нужно праздновать – и я это люблю. А еще это единственный праздник, который нужно отмечать только дома. Кстати, девяносто процентов встреч Нового года приходятся на домашнюю обстановку. Я не люблю балагана, встречая Новый год неизвестно где. Раньше всегда праздновал его в домашней обстановке в компании детей и внуков. Но в последнее время мы отмечаем праздник вдвоем с супругой, а дети отдельно. На следующий день они приходят к нам в гости вместе с внуками и мы все вместе собираемся за праздничным столом. Для меня Новый год – сугубо домашний праздник. Даже если бы меня приглашал его праздновать Папа Римский, я бы никуда не пошел. Вообще я не люблю куда-то ходить и что-то праздновать, отмечать – будь то даты круглые или обыкновенные. У нас в Украине получается 366 дней в году, из которых 370 – праздники. Это же с ума можно сойти!

- Когда вы начинаете готовиться к новогоднему празднику?

- За дней пять. Вообще-то инициатором праздника является моя жена. Говорит: "Надо то, надо другое-третье - поеду куплю". Я не езжу с ней на рынок, хотя раньше ходили туда вместе. Когда нужно что-то выбрать к новогоднему столу, супруга ездит вместе с моим помощником. На рынке она выбирает все на свое усмотрение. Лично я – человек не переборчивый. Если салат винегрет – значит, винегрет. "Оливье" – значит, "Оливье". В понедельник, 30-го числа, жена целый день готовила, а я был на традиционном новогоднем турнире по мини-футболу. А возвратившись домой, я присоединился к жене в качестве ассистента. Выполнял самую грязную и тяжелую работу – чистил овощи, мыл-драял грязные кастрюли.

- За сколько дней до Нового года покупаете елку?

- Мы не ставим натуральную елку. Во-первых, я люблю запах ели и сосны в лесу, во-вторых, в квартире они дают неестественный запах, который мне не нравится. А в-третьих, у нас дома уже на протяжении лет пятнадцати используется искусственная елка, которую мы раскладываем и наряжаем гирляндами. Все красиво.

- Любите ли наряжать елку?

- Честно скажу: нет. Главным инженером дома у меня является жена. Что-то повесить или накрыть – это все она. Я всю жизнь на работе, и моей задачей является дать ей возможность это делать (смеется).

- Чем чаще всего пользовались на Новый год - бенгальскими огнями или хлопушками?

- Помню точно, что бенгальскими огнями. Это сто процентов! Моды же на хлопушки в моем детстве не было. Не говоря уже о всевозможных петардах, которые громко хлопают во дворах перед Новым годом и в новогоднюю ночь. Это мне страшно не нравится, так как граничит с каким-то хулиганским беспределом, внося дискомфорт в быт жителей города.

- В каком возрасте перестали верить в существование Деда Мороза и Снегурочки?

- (Смеется). Можно сказать, что наполовину. Мне кажется, что Дед Мороз существует в воображении и сознании людей любых возрастов. Понятие о его существовании, думаю, перенеслось в какую-то другую плоскость. Реально этот новогодний герой воспринимался мною где-то до второго или третьего класса. Я чувствовал, что подарок под елку – будь то конфеты или мандарины, кто-то принес. Став взрослее, понимал, что Дед Мороз и Снегурочка – это позитивный фактор, своего рода дополнительный фактор, придающий дополнительный шарм празднику. Без этих героев Новый год представить невозможно.

- Писали ли вы в детстве письма Деду Морозу в Лапландию?

- Нет, не писал. Не было адреса.

- В какой стране у Деда Мороза забавное имя — Йоулупукки?

- Судя по названию, это может быть Финляндия.

- Каким для вас было самое необычное празднование Нового года?

- (Задумавшись). Вообще всякое бывало. Но об этом нельзя писать (хихикает).

- Приходилось ли вам когда-нибудь встречать Деда Мороза навеселе?

- Нет, не помню такого.

- Какой фильм на новогоднюю тему полюбился вам больше всего?

- Не буду что-то придумывать или выдумывать. Это два фильма, связанные с Новым годом и Рождеством – советский "Ирония судьбы, или С легким паром!" и американский "Один дома" соответственно. Первая картина в канун Нового года и в первые посленовогодние дни идет регулярно на разных каналах. Если есть свободная минута, обязательно его смотрю независимо от того или другого эпизода в фильме. Ведь за столько лет знаю каждый из них напамять. А картина про американского мальчика Кевина – это вообще уникальное кино, которое я смотрел раз 150, наверное. Недавно оно шло по телевидению – и я снова посмотрел. Не открою Америки, если скажу, что события этой замечательной комедии пересекаются с началом новогодних праздников.

- Кстати, об Америке. Знаете ли вы, что в фильме "Один дома-2" одну из эпизодических ролей сыграл нынешний президент США Дональд Трамп?

- Что-то такое я слышал, да. Однако еще не вникал. Если будут показывать этот фильм на днях, то обязательно обращу внимание.

- Из какого кинофильма эта крылатая фраза: "Есть установка весело встретить Новый год"?

- Что-то в голове крутится, но сразу не вспомню. Хотя постойте: если не ошибаюсь, эту фразу произнес герой Игоря Ильинского в комедии "Карнавальная ночь" с непревзойденной Людмилой Гурченко.

- Какую телепередачу с нетерпением ждали в новогоднюю ночь?

- Очень любил новогодний "Голубой огонек". В этой развлекательной передаче был винегрет из разных программ: в ней выступали артисты сатиры, эстрады, театра и кино. Помню, очень любил украинских сатириков Штепселя и Тарапуньку, российских Геннадия Хазанова и Евгения Петросяна. Кроме них, в любимой всей огромной страной телепередаче всегда были задушевные новогодние песни. А на следующий день с нетерпением ждал "В мире животных", любил также смотреть и "Альманах кинопутешествий". А 2 января по Центральному телевидению всегда транслировали песенный фестиваль "Песня года", в котором принимали участие ансамбли, певцы и певицы со всего Советского Союза. Это был настоящий праздник, традиционно длившийся на протяжении не одного десятилетия.

- С чем из праздничного ассортимента продуктов ассоциировался у вас Новый год в детстве?

- У меня мама была заведующей магазином. Так что в доме часто были и мандарины, и более дефицитные в ту пору апельсины. А вот деликатесная колбаска "Львовская", "Московская" или "Сервелат" была всегда. К праздничному столу мама делала салат "Оливье". А в качестве сладкого у нас были конфеты "Красный мак", любил я также "Грильяж" и "Коровку".

- Салат "Оливье" к новогоднему столу самостоятельно приготовить умеете?

- Раньше – нет. А теперь выполняю часть процедуры приготовления: сегодня начал чистить и резать овощи, а завтра буду дорезать. В общем, выполняю роль кухонного работника.

- Что, на ваш взгляд, лучше всего подходит к праздничному столу - шампанское, вино или водка?

- Вне всякого сомнения: на Новый год – только шампанское.

- Приходилось ли вам когда-нибудь от скуки или усталости уснуть за новогодним столом?

- Нет, никогда. По крайней мере, такого не помню. Всегда и в любом возрасте имел силу воли дождаться Нового года.

- Когда обычно после наступления Нового года ложились спать?

- В школьном возрасте, поев с семьей и посмотрев "Голубой огонек", через часа два, под телевизор, начинал засыпать. В те годы, когда я ходил в школу, телевизоры были далеко не у всех. У нас был – "Огонек" назывался. Став постарше, в новогоднюю ночь с интересом смотрел трансляции хоккейных матчей с участием советских команд за океаном – в США и Канаде. Они хоть и играли в два-четыре часа ночи по московскому времени, но мы не спали – интересно было смотреть такой хоккей. Моя бабушка знала всех хоккеистов на память – Харламов, Фирсов, Альметов, Полупанов, Александров, Локтев, Давыдов... Все смотрели, переживали. Это было супервремя!

- Имеете ли вы привычку целоваться со всеми подряд на новогодних вечерах?

- Нет, не имею. Вообще. Хе-хе-хе…

- Продолжите фразу "Каждый год 31 декабря…".

- "…мы с друзьями ходим в баню".

- А какая у вас традиция в последний день года?

- Вот как раз иду в баню. А еще бассейн, массаж. Делаю это каждый год. Вообще-то у меня и дома есть баня, но находиться в ней долгое время после операции не могу. А раньше мог с друзьями по четыре-пять часов в бане провести.

- Какая фраза из фильма "Ирония судьбы, или с легким паром!" нравится вам больше всего?

- Помните эпизод, когда герой Андрея Мягкова – Павел Лукашин стоял в коридоре ленинградской квартиры героини Барбары Брыльской – Нади, и ведя поиск денег на билет, как-то долго мялся. А она ему говорит: "Вы же ищете повод, чтобы остаться?". А тот отвечает: "Ищу, но не нахожу". Интересный момент.

- Приходилось ли вам когда-нибудь встречать Новый год в дороге?

- Никогда такого не было. Как я планировал что-то в жизни, так оно и получалось. Не хотел бы оказатися в ситуации, как было в том же фильме с Лукашиным.

- С кем из известных людей были бы счастливы вместе провести новогоднюю ночь?

- Таких хватает. Учитывая, что я с детства бредил Пеле, зная наизусть его биографию и все о его карьере, был бы счастлив с ним пообщаться. Это человек, словно с другой планеты. А еще из футбольных личностей назвал бы также немца Франца Беккенбауэра, бразильца Гарринчу, португальца Эйсебио. Из людей искусства это, вне всякого сомнения, Владимир Высоцкий. Если бы можно было повернуть время вспять, с ним бы я с огромным удовольствием пообщался. Для меня это очень-очень и очень серьезный человек. Он написал больше тысячи стихов и песен, сыграл немало прекраснейших ролей в театре и кино. Из людей, которые имеют отношение к Украине, хотел бы пообщаться с первым секретарем ЦК КПСС Владимиром Щербицким. Этот человек любил футбол и делал многое для его развития. Он находил подход к секретарям обкомов партии, чтобы в каждом областном центре была своя футбольная команда. Мастерство футболистов в то время было настолько высоким, что можно было сформировать пять сильных сборных Украины!

- Верите ли вы в то, Новый год может действительно исполнить вашу мечту?

- Да, есть такое чувство. Так и живем, надеясь на мечту. Как только подходит время к новогодней полуночи, то человек даже не замечает, как он концентрируется, вспоминает все моменты жизни, втягивает время и, выжидая минуты и доли секунды к наступлению Нового года, загадывает желание для себя, родных и близких под бой курантов. Эти первые секунды наступившего года, когда куда-то далеко в пространство улетели твои пожелания, считаю особенными.