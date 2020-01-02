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Ультрас Динамо с файерами отпраздновали день рождения Бандеры

Общие новости
(2 голосов)

На улице Институтской

Ультрас Динамо с файерами отпраздновали день рождения Бандеры
Новина українською

Ультрас киевского "Динамо", White Boys Club (WBC), вчера, 1 января, в Киеве, отпраздновали 111 лет со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.

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С десяток болельщиков вывесили на мосту по улице Институтской сине-желтый и красно-черные флаги, зажгли файеры.

Действо сопровождалось кричалками.

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В статье: ультрас Динамо (Киев) Ультрас Динамо White Boys Club (WBC) Степан Бандера
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Комментарии (30)
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oda1979 (Запорожье)
02.01.2020 в 15:37
кучка идиотов, а позора весь мир..
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+1
-2
ferzz (Gluhiv)
02.01.2020 в 15:51
Из идиотов у нас водятся только прокладки путиноидные вроде тебя.
Ответить
0
0
ferzz (Gluhiv)
02.01.2020 в 15:11
Красавы! И пусть мокшане соплями зальются.
Ответить
+3
0
Hanter44 (Baburka)
02.01.2020 в 14:39
Об этой новости неделю везде кричали петухи.И,даже СОВЫ обалдели от несусветной чепухи.!
Ответить
0
-6
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.01.2020 в 14:54
Бабурка, піз.уй нах на спорт.сру і там розповідай як вас лишньохромосомних тут ущємляют права.
Ответить
+3
0
Hanter44 (Baburka)
02.01.2020 в 15:50
Кастрюлька голову не давит ? При таком убогом уме и такие слова....
0
0
avatar
anonimus (Київ)
02.01.2020 в 15:06
У хантера з бабуркиНе виросла цуцюркаСидить тепер обіжєнеПриродою от3,14зжене
Ответить
+2
0
Hanter44 (Baburka)
02.01.2020 в 15:49
Ты сбереги тот унитаз,в котором родилсяэПотом будешь демонстрировать своим сотоварищам.
0
-1
ferzz (Gluhiv)
02.01.2020 в 15:52
Кукурекай дальше, петушара позорный.
Ответить
0
0
Algrab (Костопiль)
02.01.2020 в 14:05
Тремтить сєпарня від імені С.А.Бандери!Приємно...
Ответить
+7
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.01.2020 в 14:13
Сейчас ещё из-под забора гопник лишнехромосомный из сливной ямы вылезет
Ответить
+5
0
Algrab (Костопiль)
02.01.2020 в 14:14
Та він ще й зоофіл.
+3
-1
Hanter44 (Baburka)
02.01.2020 в 13:33
Это та новость о которой надо трубить на всю Эвропу.
Ответить
+3
-10
avatar
anonimus (Київ)
02.01.2020 в 13:34
Те що ти г@нд0н - достатньо щоб знали в твоєму туалеті (якому живеш), та твої папка з мамкой.
Ответить
+7
-3
Hanter44 (Baburka)
02.01.2020 в 14:41
Ну кто ты есть,знают все туалеты в Берлине.Так,что куда там нам!Кстати.Как там твои КЛОНЫ Бандитыч,Бокасса.Швондер(который под Булгакова?
0
-6
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.01.2020 в 14:56
Зміни мєтодічку або здайся на обмєн
+3
0
avatar
anonimus (Київ)
02.01.2020 в 14:58
Hanter44, ти не плутай, шалавка, "туалеты в Берлине" - удел твоїх папки з мамкой.
+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.01.2020 в 12:55
ера банд
Ответить
+4
-10
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.01.2020 в 12:57
Ты как обычно ослоумен
Ответить
+9
-5
avatar
anonimus (Київ)
02.01.2020 в 13:06
Бояришник не відпускає
Ответить
+7
-5
Hanter44 (Baburka)
02.01.2020 в 13:31
Туалетов всех начальник,подтиральщик всех кто платит.
+2
-8
avatar
anonimus (Київ)
02.01.2020 в 13:33
Про туалети та "подтиральщиков" - це до своїх папки з мамкой звертайся, дешевка ти горлова
+7
-3
Algrab (Костопiль)
02.01.2020 в 13:36
Закрийся,сєпар.
Ответить
+5
-3
Hanter44 (Baburka)
02.01.2020 в 14:53
А какие еще ты знаешь слова? Изобрази.
0
-4
Paul Dano
02.01.2020 в 12:27
Очень характерная новость.
Ответить
+5
-3
avatar
sawyer3273 (Тель-Авив)
02.01.2020 в 12:03
Сосулю позвали?
Ответить
+5
-14
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.01.2020 в 12:08
Сосуля в тебе в кальсонах
Ответить
+11
-5
Русланбай (Рівне)
02.01.2020 в 12:11
Жидяра кончаний
Ответить
+11
-6
Sandra777 (Львів)
02.01.2020 в 12:22
А @єбе???
Ответить
+2
-6
avatar
anonimus (Київ)
02.01.2020 в 13:11
sawyer3273, сосуля - це твій папка?
Ответить
+6
-4

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