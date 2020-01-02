Ультрас Динамо с файерами отпраздновали день рождения Бандеры
На улице Институтской
Ультрас киевского "Динамо", White Boys Club (WBC), вчера, 1 января, в Киеве, отпраздновали 111 лет со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.
С десяток болельщиков вывесили на мосту по улице Институтской сине-желтый и красно-черные флаги, зажгли файеры.
Действо сопровождалось кричалками.
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Источник:Телеграм-канал WBC Ультрас Динамо
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Комментарии (30)
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oda1979 (Запорожье)
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ferzz (Gluhiv)
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